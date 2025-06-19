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失智症有跡可循？醫曝「4走路姿勢」要警覺 研究：10年前就有徵兆

聯合新聞網／ 綜合報導
胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，失智症患者在確診前10年，走路姿勢可能早已出現變化。示意圖／ingimage
胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，失智症患者在確診前10年，走路姿勢可能早已出現變化。示意圖／ingimage

知名心臟外科醫師林芳郁罹患失智症5年，引發社會廣泛關注，對此胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，患者在確診前10年，走路姿勢可能早已出現變化，若出現「4種異常步態」，恐是關節系統、肌肉組織、神經系統病變的徵兆。

黃軒在臉書分享，根據衛福部資料，台灣65歲以上長輩中，大約有8%有失智症，到了80到84歲，比例升到16%，85歲以上更高達23.23%，隨著年紀越大，失智症的機率越高。發表在期刊《柳葉刀-老年健康》的一項研究顯示，失智前走路姿勢就已發出明顯的警訊，比認知障礙提早10年出現，但很多人卻沒有發現。

黃軒指出以下4種異常步態：

拖著腳走

腳抬不起來，常見於腦積水患者，可能還會伴隨記憶力變差和尿頻、失禁。

走路搖晃不穩

就像喝醉了一樣，可能是小腦受損或腦部血管有問題。

一腳跛著走

通常是因為神經或肌肉有問題，比如坐骨神經痛或血管阻塞。

走小碎步又快又不穩

身體前傾僵硬，這通常跟帕金森氏症或一些中樞神經系統的退化疾病有關。

最後黃軒也提醒大家，如果家裡長輩走路姿勢變怪怪的，一定要注意，這可能是大腦和神經出了狀況，早點發現、早點就醫，對延緩失智很有幫助。

林芳郁 失智

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