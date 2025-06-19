長照3.0財源夠嗎？衛福部：稅收制完全足夠

行政院19日通過衛福部所提報的「長照3.0」計畫，但外界對於財源問題相當關注，對此，衛福部次長呂建德19日回應，現行長照財源來自遺贈稅、菸稅、房地合一稅等3部分，累計至今餘額達2,000億元，就算到2035年準備金仍有757億元，顯示稅收制完全足夠。

呂建德指出，根據國家衛生研究院流行病學推估，未來10年65歲以上長者失能率約16.47％，失智率約7.99％，若依此估算供給需求，目前財源是足夠的。

對於目前的長照財源，呂建德說，目前共有3來源，包括遺贈稅、菸稅、房地合一稅，累計到目前為止餘額達2,000億元，現在是「收入大於支出」，就算到2029、2030年可能會出現一個交叉，但是即便如此，2035年仍有將近757億元準備金，以目前稅收制是完全足夠。

此外，先前就有民團喊話希望能讓加熱菸課稅挹注長照，呂建德則表示，就其他稅種而言，站在衛福部的立場，當然是多多益善，「我們非常歡迎」，而且這也能有更好的福祉。

至於有學者主張訂定「長照保險法」，採行長照保險制度，呂建德表示，這裡面會牽涉到「雇主的負擔」這個問題，他自己是留學德國，德國與日本分別於1996年及2000年開辦長照保險時，都面臨這個問題，至於這中間的考量可能還需要更多的討論。