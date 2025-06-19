80歲免評聘僱外籍看護拖延上路！失能雇主協會：無視家庭照顧需求

立法院去年12月底通過「就業服務法」第46條修正案，開放80歲以上長輩或70至79歲患有癌症二期以上者，免經巴氏量表評估即可聘請外籍看護，預計7月底上路。台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今對此表達強烈抗議、不滿，認為勞動部一再拖延，無視民眾家庭照顧需求，呼籲勞動部加快腳步。

失能雇主協會表示，高齡化社會之中，許多家庭因子女在外地工作或無法陪伴等，需要外籍看護協助照顧長輩，修法通過時，家有長者的家庭充滿希望，認為政策能免去長者舟車勞頓、往返醫院開立巴氏量表，也可省去為取得量表所耗費的時間與金錢，然而，距總統公告已過6個月，仍未見具體進展，勞動部與衛福部數月來甚至互踢皮球，一再拖延，無視家庭照護需求。

對於政府部門認定開放將引發外籍看護供需失衡的問題，失能雇主協會表示，實地訪問家庭看護工最主要來源國印尼的母國仲介，受訪的5家印尼仲介皆表示印尼失業率高、薪資低，數以萬計的印尼看護工欲出國翻轉家中經濟，台灣能享有健保、也沒有要求中文能力，等待與訓練期也較其他國家短，為印尼看護的首選工作地。

失能雇主協會說，勞動部長洪申翰屢次強調外籍看護將棄重擇輕，但實際上，目前就已是如此狀態，勞動部應該要加強外籍看護履行工作契約的規範，並且應限制轉換雇主次數及原因，而不是反過來限制長者聘僱。

失能雇主協會要求勞動部加速配套的制定與實施，並明確公布雙軌分流方案，徵求民間意見以確保公平性，同時也呼籲政府正視移工合約執行與訓練問題，而非一味以「防弊」為由，創設更繁瑣的制度，政策應保障有需求的家庭獲得即時照顧，而非因過度顧忌潛在問題，犧牲現實需求。

此外，針對勞動部5月底召開的「就業服務法第46條修正後規畫配套措施會議」，失能雇主協會表示，協會多次提請希望能參與相關會議，但遺憾未獲邀，這不僅忽視失能雇主的意見與聘僱經驗，更顯示決策過程缺乏透明、公平、多元與包容，也可能導致政策設計忽略實務層面。