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勞動部推鐘點移工計畫 服務時數突破3390小時

中央社／ 台北19日電
圖為長照示意圖。圖／AI生成
圖為長照示意圖。圖／AI生成

勞動部推動鐘點移工計畫，因應民眾「臨短急」的服務照顧需求，計畫上路近3個月，服務時數已達3390小時且持續增加，勞動部說，將結合衛福部及醫院進行宣導。

滿足照顧需求人力，勞動部推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，也就是鐘點移工計畫，讓民眾能自費向公益社團法人申請照顧人力，全台北、中、南、東共有6家公益團體提供服務，並開放官網線上預約全額自費服務。

根據勞動部統計顯示，截至17日止，6家公益團體已進用本國勞工31人、移工12人，總累計服務347人次、服務時數3390小時並持續增加，其中2家單位已分別達1000小時，符合申請勞動部補助開辦費資格。

勞動部表示，目前申請多元陪伴照顧服務的對象以「符合長照資格者」為大宗占4成，其次是「術後出院者」和「身障資格」各占2成，至於申請服務頻率從申請1天的單次服務至1週、1個月都有，每次服務時長從4小時至24小時不等，都依照個案需求自行提出，經專業督導員評估後派員提供服務。

有多名使用服務的家庭分享，出院後的休養期是康復關鍵，但服務對象除了身體虛弱外，情緒也相當敏感，而家屬則要面對工作與照顧的雙重壓力，陷入身心俱疲的困境，試辦單位在當下給予的關懷與情緒支持，以及專業督導員依服務需求量身規劃個人服務，讓他們感受到真正的專業，並加深雙方的信任與安心感。

勞動部指出，為持續推廣「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，強化不同服務體系轉介銜接，日前已舉辦「多元陪伴照顧服務試辦計畫宣導說明會」，月底也將將結合衛福部及醫院，向準備出院者宣導可自費使用，後續將持續推廣並滾動檢討。

移工 勞動部

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