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遊日注意！第三方訂房平台問題頻傳 東橫INN點名示警：愛莫能助

聯合新聞網／ 綜合報導
日本連鎖商旅「東橫INN」點名第三方訂房平台轉賣房間造成問題。圖為旅客辦理入住。圖／pakutaso
日本連鎖商旅「東橫INN」點名第三方訂房平台轉賣房間造成問題。圖為旅客辦理入住。圖／pakutaso

日本連鎖商務旅館「東橫INN」是不少小資旅人的出遊首選，不僅交通方便，房價也划算。不過由於旅客常使用第三方網站訂房，導致入住時問題橫生，東橫INN近日便發出公告，提醒旅客若透過官網外的方式訂房，即使聯繫飯店也無法協助確認、變更或取消。

東橫INN官網表示，近來有部分提供給合作訂房平台的空房，遭轉售給如Agoda等海外訂房網站，引發諸多問題，包括未將顧客訊息及時傳達給飯店保留房間，有時甚至延遲數天之久；飯店收到的預訂訊息與實際不符，無法保留正確房型與入住日期；以明顯高於官網定價的價格販售；以不可取消的條件進行販售。

東橫INN解釋，以上這些狀況，由於手續限制，顧客即使直接聯繫飯店，飯店也無法協助預約的確認、變動或取消（包括提前以信用卡付款者），故請直接與預訂的訂房網站聯絡。

消息傳至台灣，網友紛紛表示「東橫就用官網就好」、「Route Inn去年11月也發過類似公告，指名Agoda外還有Trip」、「貪小便宜的結果就要自己承擔」、「訂第三方已經很多案例了，敢訂的要有心理準備」、「宣導很久了，為了便宜跟第三方訂就是風險自負，不要為了省那一點給自己找事，在那邊寫信」、「直接官網訂就好，為了省那一點錢，多那些不確定性跟風險根本不值得」、「第三方房源就是要預留一些作業時間，『有數天的落差』其實就是在講這個」。

飯店 訂房 日本

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