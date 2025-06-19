國健署擴大癌症篩檢 公費篩胃癌明年上路 估60萬人受惠

衛福部日前公布最新113年國人十大死因統計結果，癌症已連續43年穩居榜首，與前一年相比，標準化死亡率下降4.5%，死亡人數也減少2%。113年死亡人數20萬1383人，較112年減少4192人，死亡率為每10萬人口860.2人，下降2.3%。

為打造健康台灣，衛福部自114年起，擴大推動免費子宮頸癌、口腔癌、乳癌、大腸癌及肺癌五大癌症篩檢，截至6月11日已提供316萬人次篩檢服務，相較去年同期260萬人次，增加56萬人次。國健署鼓勵符合資格的民眾定期篩檢，早期發現、早期治療，能有效降低癌症威脅。

五大癌症篩檢，能在癌症初期、甚至在癌前病變階段即偵測到病灶，大幅提高治療成功的機會。國健署113年提供子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及肺癌篩檢約481.2萬人次服務，及早發現5萬712例癌前病變及1萬1010例癌症。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，113年癌症篩檢人數為481.9萬人、陽追率為85.4%。其中，大腸癌篩檢人數約為128.3萬人、陽追率80.54%；子宮頸癌篩檢人數約212.7萬人、陽追率86.02%；乳癌篩檢人數約91.6萬人、陽追率93.62%；肺癌篩檢人數約8萬人、陽追率88.07%。

胃癌長期名列國人癌症十大死因，在113年十大癌症死因中，胃癌排名第8，死亡人數2221人；雖然胃癌的發生率有下降趨勢，但死亡率仍相對較高。台灣每年新增4千多名胃癌病患，逾3成為晚期，國健署署長吳昭軍今年年初宣布，115年起，胃癌將列入公費癌症篩檢項目，成為台灣第六項免費癌症篩檢。

公費胃癌篩檢擬明年上路，預估每年投入2億元經費，粗估60萬人受惠。吳昭軍說，胃癌篩檢試辦計畫於今年擴大至17縣市，預計明年列入公費癌篩行列，試辦計畫適用對象，45至79歲民眾都能篩檢，資格與大腸癌篩檢相同，屆時盼民眾多加利用。

國健署提醒，癌症篩檢結果如有異常，務必盡早至醫療院所接受進一步檢查。以大腸癌篩檢為例，根據研究顯示，糞便潛血篩檢為陽性者，若在篩檢後超過6個月以上再做大腸鏡檢查，得到晚期大腸癌的風險可達2倍，而若超過1年才做大腸鏡檢查者，則風險更達2.8倍。

子宮頸癌篩檢：提供25歲至29歲婦女每3年1次、30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查，建議25歲以上的婦女每3年至少檢查1次。另提供35歲、45歲、65歲女性人類乳突病毒（HPV）檢測服務。

口腔癌篩檢：針對30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸習慣的民眾，以及18歲以上有嚼檳榔（含已戒）的原住民，每2年1次免費口腔黏膜檢查。

乳癌篩檢：提供40歲至74歲之婦女，每2年1次免費乳房X光攝影檢查。

大腸癌篩檢：建議40歲至44歲具大腸癌家族史的民眾與45歲至74歲民眾，每2年1次接受糞便潛血檢查。

肺癌篩檢：針對45歲至74歲男性及40歲至74歲女性具肺癌家族史民眾，及50歲至74歲重度吸菸者（20包-年以上），每2年1次低劑量電腦斷層掃描（LDCT）檢查。