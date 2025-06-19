勞動部多元陪伴照顧服務 吸引183家醫院願合作

回應民眾「臨、短、急」照顧需求，勞動部於4月初開辦「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，已有兩家試辦單位累積服務時數各自突破1,000小時；勞動部於日前也舉辦「多元陪伴照顧服務試辦計畫宣導說明會」，吸引超過183家各級醫院及長照個管單位參加，獲得熱烈迴響，串起不同服務單位共同合作，協助病患家屬作好出院返家陪伴照顧準備。

勞動部於今年4月初正式開辦「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，目前全國北、中、南、東共有6家公益團體擔任試辦單位提供服務，範圍涵蓋11個縣市，開辦2個多月來已有2家試辦單位累積服務時數各自突破1,000小時，分別是財團法人台中市私立童庭社會福利慈善事業基金會，以及社團法人南投縣新媳婦關懷協會。

勞動部表示，童庭基金會長期積極推動「老有所用」理念、關懷在地弱勢家庭，新媳婦協會則多年來致力於協助新住民投入長照服務。兩個試辦單位皆有多年長照服務經驗，轉投入多元陪伴照顧服務後，借鑒過往經驗，由專業督導員進行專業接案評估及服務安排，也運用本、外國多元陪伴工作者，經過職前訓練後投入「臨短急」服務需求家庭，深受需求家庭好評。

勞動部指出，目前申請多元陪伴照顧服務的對象以「符合長照資格者」為大宗占四成，其次是「術後出院者」和「身障資格」各占兩成；申請服務頻率從申請1天的單次服務至一個禮拜、一個月都有，每次服務時長從4小時至24小時不等，皆依照個案需求自行提出，經專業督導員評估後派員提供服務。

勞動部提到，多位使用服務的家庭分享，出院後的休養期是康復關鍵，但服務對象除了身體虛弱外，情緒也相當敏感，而家屬則要面對工作與照顧的雙重壓力，陷入身心俱疲的困境。試辦單位在當下給予的關懷與情緒支持，以及專業督導員依服務需求量身規劃個人服務，讓他們感受到真正的專業，並加深雙方的信任與安心感。

為了持續推廣「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，強化不同服務體系轉介銜接，勞動部也於日前舉辦「多元陪伴照顧服務試辦計畫宣導說明會」，吸引試辦服務單位所在縣市的長期照顧管理中心、社區整合型服務中心與183家各級醫院出院準備小組或社福部門，共有358位來自第一線不同服務體系主責單位人員報名參與。

勞動部表示，說明會介紹多元陪伴服務模式與申請方式，讓不同服務體系第一線人員，協助家屬為病人出院做準備時，可分享多元陪伴服務相關資訊，作為出院銜接服務的選項之一，縮短家庭照護空窗期。與會人員表示，多元陪伴照顧服務計畫對出院轉銜或需要額外服務的家庭來說，是可以整合運用的服務方案，將會主動協助家屬了解申請程序。

目前在全國北、中、南、東共有6家公益團體提供服務，並開放官網線上預約服務，如需申請服務，或欲了解相關資訊，請至多元陪伴照顧服務試辦計畫官網查詢，或洽免付費專線由專人提供服務說明與協助。