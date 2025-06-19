三峽36.7度高溫 今午後雷雨集中這 季風低壓槽最快6月底建立

近期為較為單純的夏季型天氣型態，中央氣象署持續發布高溫資訊，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天最高溫出現在新北市三峽測站，上午11時50分出現36.7度高溫，其次是彰化縣員林、台北市社子都是36.3度。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今明兩天太平洋高壓勢力較強，台灣附近為偏南到東南風，午後雷雨較為集中在島中央山區，中北部局部平地也會受影響，熱對流發生處仍會有局部短時較大雨勢出現機會，午後外出或是到山區活動仍要特別注意。各地高溫炎熱，高溫普遍33至35度，局部單點可能超過36度或以上。

他說，周末期間長江流域鋒面上低壓向東發展、加深，太平洋高壓略為東退減弱，台灣附近風向轉為西南風，中南部沿岸夜晚清晨有局部短暫陣雨，島中央山區及大台北、東半部平地午後有熱對流雷雨，熱對流發生處仍會有局部較大雨勢出現機會。各地持續高溫炎熱，高溫普遍有33至35度，局部單點可能超過36度或以上，留意局部沉降增溫造成之極端高溫現象。

吳聖宇表示，周末到下周初，留意日本東南方海面低壓區發展情況，預報模式認為可能有增強發展的機會，不過未來大致往北移動的可能性高。

西南季風目前仍然偏弱，吳聖宇表示，並且侷限在中南半島到南海一帶，如果要有比較明顯的的季風低壓槽，可能要等到6月底至7個月初才有機會發展建立，模式對於這一點預報的分歧度仍大，後續仍有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。