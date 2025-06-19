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林靜儀：訓練醫療專業改善設備 並強化藥品供應韌性
立法院衛環委員會今日舉辦「台灣韌性醫藥整備計畫」公聽會，衛福部次長林靜儀表示，我國一直都在準備，因為台灣除了是地震帶，也經常遭遇颱風侵襲，再加上周邊印太區域局勢不穩，更需未雨綢繆，強化複合式災難下的醫療應變量能與專業能力。內容涵蓋醫療專業人力訓練、地方政府與急救責任醫院的設備升級等。
面對地緣政治風險日益升高，加上極端氣候、新興疾病等非傳統安全威脅，我國為建構具備實戰能力的災難應變醫療體系，衛福部推動的「韌性國家醫藥整備計畫」為期四年，次長林靜儀指出，一方面訓練醫療專業人員，一方面也改善設備設施，並且強化藥品供應韌性。
藥品供應同樣列為重點。林靜儀說，新冠疫情期間讓大家意識到，許多平時視為理所當然的物資，可能因交通中斷而短缺，或是俄烏戰爭也同樣凸顯全球原物料供應的脆弱性。就連去年大家習以為常的生理食鹽水，也曾因廠商因素出現供應問題。食藥署正全面盤點藥品供應鏈，盡可能減少因交通阻斷、廠商異常或原料供應中斷，造成的藥品供應衝擊。
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