林靜儀：訓練醫療專業改善設備 並強化藥品供應韌性

立法院衛環委員會今日舉辦「台灣韌性醫藥整備計畫」公聽會，衛福部次長林靜儀表示，我國一直都在準備，因為台灣除了是地震帶，也經常遭遇颱風侵襲，再加上周邊印太區域局勢不穩，更需未雨綢繆，強化複合式災難下的醫療應變量能與專業能力。內容涵蓋醫療專業人力訓練、地方政府與急救責任醫院的設備升級等。

面對地緣政治風險日益升高，加上極端氣候、新興疾病等非傳統安全威脅，我國為建構具備實戰能力的災難應變醫療體系，衛福部推動的「韌性國家醫藥整備計畫」為期四年，次長林靜儀指出，一方面訓練醫療專業人員，一方面也改善設備設施，並且強化藥品供應韌性。