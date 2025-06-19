防災包裡要放保險套？醫揭「6大用途」：體積小卻功能驚人

當災難來臨，我們最依賴的不一定是高科技，而是那些輕便、萬用又容易取得的工具。你可能沒想過，一個看似專屬於性行為的物品「保險套」，其實可能成為你在危急時刻的救命工具。

泌尿科醫師呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」中分享，保險套絕對值得放入防災包。他整理國際權威機構建議及多份文獻，指出保險套不只是性健康的防護工具，更是一項多功能的生存裝備。

保險套的六大防災用途：

儲水容器：能裝約一公升水，需用布包裹避免破裂。

防水袋：可用來保護手機、打火機或證件。

止血或包紮：可作為彈性繃帶壓迫止血。

性健康防護：災後常見臨時避難所，性病與非預期懷孕風險上升。

緊急導尿／裝便袋：在無醫療設備下可臨時代用。

繩索或固定工具：有彈性與韌性，可用來綁東西或固定物件。

不論是根據美國疾病管制與預防中心、聯合國人口基金會還是醫學專家建議，在防災包中備有保險套是一項聰明且實用的選擇。它不僅可以保護性健康，也能在資源匱乏的情境下發揮多種功能。《BBC Future》在2014年一篇文章中稱保險套是「災難求生的萬用工具」；《國家地理雜誌》也將保險套列為「荒野生存五大神器」之一，強調其體積小卻功能驚人。

呂謹亨也提醒，預防性病除了正確使用保險套外，也建議施打HPV疫苗，並考慮使用愛滋事前／事後藥物（PrEP／PEP）與DOXY PEP（性傳染病預防性抗生素），以進一步保障健康。