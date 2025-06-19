林芳郁失智…名醫妻化身照顧者 陳良基：非常令人感動的鶼鰈情深

心臟外科名醫林芳郁罹患失智多年，整形外科權威妻林靜芸撰書《謝謝你留下來陪我》，分享照護歷程，將在周日發表，兒子林之晨也撰序吐露父子情深。聯合報今天獨家報導，獲得廣泛回響，不少受過林芳郁醫治的患者及其家屬紛紛到聯合新聞網臉書粉專留言，向林芳郁致謝，「謝謝林醫師仁心仁術，讓我的母親得以多陪伴我們好幾年」、「先父是林院長的病人，感謝林院長，也祈福林院長」。

林芳郁曾任3大醫學中心院長、衛生署長，5年前罹患失智症，退休後與疾病搏鬥，妻林靜芸由名醫成為照顧者。她將發表新書「謝謝你留下來陪我」，勇敢向大眾說明林芳郁生病5年，及她作為照顧者的經驗，希望能替長照家庭打氣。

台灣數位健康產業發展協會理事長陳良基今天也在臉書「陳良基的創新筆記」分享聯合報的報導，他任職科技部長突然辭官，全心照顧憂鬱症的妻子，也積極投入國內的憂鬱症防治。他表示，家人，就是在我們最需要的時候，都會站在我們身邊的人，「非常令人感動的鶼鰈情深！也請大家平時就要多關注自己身邊的人的身心健康」。