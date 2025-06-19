網購族注意！EZ WAY 6月20日起禁境外 IP 實名註冊與認證

為了防堵境外IP冒名報關，財政部關務署公告，快遞收貨人實名認證軟體EZ WAY易利委於6月20日起，將不再接受境外IP連線辦理實名認證註冊及實名委任作業的認證申請。

不管是一般國際寄送及跨境網購，貨物只要進口台灣均須向海關申報，而進口人委由報關業者向海關申報進口貨物時，應提供報關業者相關委任文件，但紙本報關委任文件對民眾個資保護不足，也影響快遞貨物通關時效，財政部關務署為提供民眾更加便捷與安全之通關服務，2018年鬆綁法規，放寬進口快遞簡易申報之紙本報關委任得以實名認證APP「EZ WAY易利委」方式線上辦理。

由於EZ WAY易利委只要用一個手機門號綁定一個身分證字號或居留證號，就可以完成App實名認證，因此，隨著跨境電商興起，台灣從2017年起開放單筆金額2,000元以下、半年內不超過6次的海外包裹免課關稅與營業稅，讓跨境電商相當熱絡，也讓近年偶有傳出冒名報關的不實報關糾紛。

EZ WAY易利委日前正式透過APP公告，配合財政部關務署政策並提供服務性安全，6月20日起，禁止境外IP連線使用EZWAY辦理實名認證註冊及實名委任作業，民眾必須要以境內網路進行連線申報。