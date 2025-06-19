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影／出國回來別帶加熱菸入境 桃園近兩年已裁罰5330萬元

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛生局提醒出國旅遊回來時千萬別帶加熱菸入境，以免受罰至少5萬元。圖／衛生局提供
衛生局提醒出國旅遊回來時千萬別帶加熱菸入境，以免受罰至少5萬元。圖／衛生局提供

桃園市衛生局表示，暑假出國旅遊旺季將近，提醒民眾目前所有電子煙及加熱式菸品，無論自用或受人所託帶回台灣，都不合法。自2023年3月22日至今年5月31日，入境違法攜帶電子煙等已累計裁罰1061件，相當於2年每天近1.5件，罰金總額5330萬元。

衛生局指出，依據菸害防制法第15條第1項，任何人不得輸入類菸品及未經核定通過健康風險評估審查的指定菸品，違者可處5萬元至500萬元及銷毀。2023年3月22日修法至今，目前尚未有衛生福利部核可的加熱菸，因此加熱菸與電子煙還是被全面禁止，不能以任何方式入境。

關務署也會針對進口郵包、快遞貨物及旅客托運行李加強攔查，並移送衛生局裁罰，呼籲民眾出國務必留意，避免觸法荷包失血。

另外，無論傳統紙菸或新興菸品對人體健康都有害，也會造成二、三手菸危害他人健康，衛生局有免費戒菸諮詢專線0800636363，或用Line（ID為@tsh0800636363）諮詢戒菸資訊。

如符合設籍桃園市且40歲以上具重度吸菸史者，可申請免費肺部低劑量電腦斷層檢查（LDCT），可至衛生局官網肺癌篩檢平台預約，擴大肺癌篩檢諮詢專線（03）3340345。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

查獲的加熱菸一律銷毀。圖／衛生局提供
查獲的加熱菸一律銷毀。圖／衛生局提供

電子煙 衛生局 出國旅遊

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