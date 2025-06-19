早餐吃一半就想跑廁所？營養師曝生理機制：善用可改善便祕

每次吃完早餐、甚至吃到一半就想大號嗎？營養師呂孟凡在臉書發文指出「這可能是胃結腸反射」。呂孟凡表示這是一種生理性反射，進食後身體會調控腸胃道的蠕動功能。由於胃結腸反射的作用，食物一進入胃部引起擴張時，結腸的蠕動會隨之增加，腸胃便會將已攝取的食物向直腸移動，騰出空間容納更多食物。

呂孟凡在粉專「營養麵包（呂孟凡營養師）」發文，詢問大家有沒有早餐吃沒幾口，就突然有便意而想上廁所的經驗，這個狀況在自己兩個兒子身上都非常明顯。她表示大兒子喝完早餐的牛奶沒多久就會去大便，小兒子則是早餐吃到一半也會說「我要大便！」然後跑廁所。

呂孟凡說明，整個胃結腸反射的過程包括很多階段，而這些階段的調控則是多因素的，涉及神經、機械性及旁泌作用的調節物質。多種神經胜肽被認為是此反射的潛在調節因子，包括膽囊收縮素（cholecystokinin）、血清素（serotonin）、神經降壓素（neurotensin）以及胃泌素（gastrin）。已知並被研究的三個調控中心包含肌源性調控、荷爾蒙調控與神經調控。

在消化的階段性反應中，呂孟凡指出乙狀結腸是受到最大影響的區域，其表現為一連串週期性的收縮與放鬆，以將食物向遠端、朝向直腸推進。這些收縮由肌神經叢（myenteric plexus）產生，並由外肌層（muscularis externa）執行，胃結腸反射會在進食後產生便意。

也就是說，當食物進入直腸後，造成壓力上升，胃結腸反射會促進透過排便來排出直腸內的內容物。

呂孟凡補充，胃結腸反射在早晨及餐後特別活躍。因此也可以善用這項生理機制改善便祕！特別是兒童與高齡患者，倘若能養成每天早餐後立即如廁的好習慣，即可規律排便。另外她也建議，在早餐時段攝取豐富的膳食纖維食物，幫助胃結腸反射更上一層樓。