獨／飛釜山降錯跑道！華航總經理陳漢銘親赴現場了解狀況

華航CI 186桃園飛釜山航班日前在釜山機場發生降錯跑道事件，華航為此兩度致歉，並強調為完整釐清事件原因，公司啟動自主調查；我國運安會也收到通報，將協助韓方調查。據了解，華航總經理陳漢銘昨天與CI 186組員飛往釜山，了解釜山機場跑道營運狀況，以避免相同情況發生。

YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」日前透過影片爆料，指6月12日華航CI 186桃園飛釜山班機航管許可是在18R跑道降落，但實際卻降落在軍用18L跑道上，當時真航空LJ 21航班正準備從釜山飛往曼谷，好險還沒進入跑道，否則2架飛機恐在跑道上相撞。

華航為此2度致歉，除證實該班機由於降落釜山時未符塔台要求，為完整釐清事件原因，公司啟動自主調查，並強調一向以飛航安全為最高原則，絕不妥協。

一名華航前機師指出，釜山機場不算是好進場的機場，因地形關係，進場階段要做大繞圈，繞場時幾乎有一半時間要靠目視，無法儀降，若前艙機師對該機場不熟悉或訓練不足，就容易發生類似此次華航誤降跑道狀況。

據悉，華航總經理陳漢銘昨天與CI 186組員一同飛往釜山，昨晚8時再搭乘CI 187航班，並於晚間9時25分一起返台。據了解，陳漢銘此行是與釜山機場、塔台溝通，並搞清楚釜山機場跑道的營運情況。

由於陳漢銘為華航總經理，又有飛行執照，據悉他是坐在前艙，直接了解情況，並非要追究前艙降錯跑道的責任歸屬，而是盼藉此強化飛航安全、避免未來再發生同樣的情況。

對此，華航表示，公司管理層非常重視飛航安全，也希望深入了解釜山軍民合用機場跑道設備與環境等情況。

運安會主委林信得表示，目前韓方已立案調查，若有需求將聯繫運安會，運安會也會全力協助韓方調查。