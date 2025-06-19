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未來1周酷熱注意健康 周六「夏至」午後雷陣雨區域轉移

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周都是午後雷陣雨的天氣型態為主，通常伴隨雷擊、強震風和驟雨，外出注意安全。本報資料照片
未來1周都是午後雷陣雨的天氣型態為主，通常伴隨雷擊、強震風和驟雨，外出注意安全。本報資料照片

今天依舊高溫炎熱，中央氣象署科長林伯東表示，未來1周天氣都是上午晴到多雲、下午可能會有午後雷陣雨。進入夏季，近中午容易出現高溫，多多補充水分、注意防曬，小心熱傷害的風險。

林伯東表示，目前洋面上雖然有熱帶雲簇消消長長，但是未來1周還是沒有看到可能會有颱風生成跡象。另外，華中有一個低壓系統在發展當中，預估明天開始鋒面系統就會逐漸往東移動，周六慢慢地這個鋒面系統隨著北方系統往東移的狀況，也會逐漸靠近到東海，所以台灣附近風場周六之後就會慢慢轉為西南風環境，這樣的狀況可以一直持續到下周一。

他說，下周二隨著太平洋高壓勢力再慢慢增強，鋒面就會逐漸北抬、消散。到了下周三太平洋高壓會更加靠近台灣，風場又會慢慢轉變為東南風的環境。

昨天西半部地區多處發生短延時強降雨，林伯東表示，昨天降雨主要受到風場影響，午後雷陣雨的區域偏向整個西半部地區，尤其嘉義、偏向台中、苗栗、桃園、新竹，昨天下午下雨比較大，局部地區雨量來到100毫米以上，甚至有些地區1小時就下完了，整體來說下雨狀況是比較劇烈的。

未來1周降雨趨勢，林伯東表示，今天、明天大致上還是類似的天氣，西半部地區尤其中南部降雨還是比較明顯一點，白天高溫炎熱，下午的午後雷陣雨可能會有局部性大雨，不排除有更劇烈的雨勢發生。

周六是24節氣的夏至，林伯東表示，周六至下周二環境風場慢慢轉變為西南風到南風，午後雷陣雨區域偏向中部以北的平地、各地山區；中南部平地也有些降雨主要是西南風的關係，沒有那麼強，主要是早上也會有零星降雨。

林伯東表示，下周三清晨中南部還是有降雨情形，午後區域因為偏向東南風，降雨狀況午後雷陣雨會偏向中南部和其他山區。午後降雨的區域會隨著局部環流稍微改變就會有些調整，出門要留意天氣變化。

未來溫度趨勢，林伯東表示，接下來一整周都是高溫炎熱的天氣，氣象署今天持續發布高溫資訊，包括台北盆地、整個西半部近山區的內陸區域都是比較容易有36度以上高溫，未來1周高溫情形都是比較普遍的，留意家人身體狀況。

未來1周都是午後雷陣雨的天氣型態為主，林伯東表示，通常伴隨雷擊、強震風和驟雨，外出注意安全。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

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