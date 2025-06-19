快訊

退役中將高安國涉收錢當中共內應 稱「沒有背叛國家」…被問1句瞬間噤口

多所大學禁用廠牌行動電源 他帶去日本旅遊充電竟爆炸燒掉民宿地板

錯過替哥哥換位機會！印航空難奇蹟倖存者飽受折磨：希望沒活下來

聽新聞
0:00 / 0:00

長期留置導尿管 部桃醫提醒換管前做這些檢查降風險

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃泌尿科提醒導尿管平時如何保養。記者鄭國樑／攝影
部桃泌尿科提醒導尿管平時如何保養。記者鄭國樑／攝影

70歲的陳先生因中風長期臥床，需持續留置導尿管，日前出現尿道疼痛及尿液變色，衛福部桃園醫院診斷為泌尿道感染，隨即住院治療，也進一步評估該用何種抗生素，與是否要置換導尿管。

部桃腎臟內科主任巫宏傑指出，年長患者免疫力較弱，加上活動力不足與導尿管長期留置，細菌容易在尿道與膀胱內孳生，進而引發感染。

巫宏傑說，泌尿道感染的治療會依尿液培養結果選用合適的抗生素，同時需密切觀察腎功能變化，包括血中尿素氮（BUN）與肌酸酐（Creatinine）等指標，以掌握病情並預防惡化。

此外，臨床也會評估是否出現併發症，例如尿路結石或腎臟功能惡化，必要時安排超音波或電腦斷層檢查，並考慮更換導尿管以降低感染風險導尿管是否能順利移除，也是一項需謹慎評估的關鍵。

巫宏傑指出，常見的尿導管拔管失敗多與阻塞問題、神經性因素或藥物影響有關，如攝護腺肥大、膀胱神經功能障礙、或使用影響逼尿肌收縮的藥物等。建議在移除前先透過膀胱超音波檢查膀胱，是否有良好充盈與排空能力，必要時再進一步做尿流速測試與泌尿功能評估，以提高拔管成功率。若無法順利拔除，也應安排患者於出院後一周內返診追蹤，避免長期導尿帶來更大風險。

對於日常照護，護理長張書華提醒，長期使用導尿管的年長者，應警覺如尿急、尿痛、發燒及尿液異常等泌尿道感染症狀。為預防感染，建議每日用清水清潔尿管及其周邊，並依建議頻率定期更換導尿管，減少細菌孳生。臥床患者更應選擇透氣性佳、吸水性高的尿布，並勤於更換，避免尿液長時間接觸皮膚造成尿布疹或壓力性傷口。

此外，適量補充水分對預防泌尿道感染也相當重要，有助於尿液排出與膀胱沖洗，減少細菌滋生。不過，補水量仍應依據個人腎功能狀況與醫師建議調整。張書華呼籲，長期導尿患者的照護不僅需醫療端的積極介入，更仰賴家庭與照顧者的細心關注與定期追蹤，才能減少感染風險、提升生活品質。

風險 患者 導尿管

延伸閱讀

剛尿完又漏在褲子…竟是重症肌無力造成 對症下藥改善

婦人連續無痛性血尿 醫揪出膀胱藏巨大腫瘤

76歲老婦連續無痛性血尿 竟是巨大膀胱腫瘤藏於體內

拔管須符3大條件！律師打臉蔡語芯閨密：別只會開美肌拍哭片

相關新聞

林芳郁失智5年 林靜芸寫「情」書

曾任三大醫學中心院長和衛生署長的心臟外科名醫林芳郁及其妻子、知名整形外科醫師林靜芸，將於周日（廿二日）在台大醫院成立「林...

南海海槽大地震機率怎麼來的？ 氣象署解惑：不代表會在預估當年發生

日本氣象廳今年初公布南海區域在未來30年內發生大地震的機率上升至80%。這個數字是怎麼來的？為什麼會提高？中央氣象署臉書...

獨／飛釜山降錯跑道！華航總經理陳漢銘親赴現場了解狀況

華航CI 186桃園飛釜山航班日前在釜山機場發生降錯跑道事件，華航為此兩度致歉，並強調為完整釐清事件原因，公司啟動自主調...

名醫林芳郁曾「遊走」30公里 沈政男籲別對失智者做1事：完全沒幫助

曾任衛生署長，及台大等三大醫學中心院長的心臟外科名醫林芳郁傳出已罹患失智症5年，其妻、整形外科權威林靜芸在新書《謝謝你留下來陪我》分享照護甘苦。對此，精神科醫師沈政男表示「只是看了幾頁就非常震憾」，強調完整的失智照顧必須兼顧藥物治療、非藥物治療、長照三支箭，才能給予病患與家屬夠好的協助。

電影院驚魂！座位上捏到「冰涼濕彈」物體 她見真相崩潰：人生黑暗時刻

近日，一名女網友在論壇Dcard分享了一段在信義威秀看電影的驚悚經歷，引發網友熱烈討論。她在貼文中以幽默又崩潰的口吻，描述自己在觀賞《馴龍高手》時，意外「邂逅」了一隻冰涼濕滑的腳底，甚至一度懷疑是否遇到了靈異事件。

林靜儀：訓練醫療專業改善設備 並強化藥品供應韌性

立法院衛環委員會今日舉辦「台灣韌性醫藥整備計畫」公聽會，衛福部次長林靜儀表示，我國一直都在準備，因為台灣除了是地震帶，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。