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夏日衝海邊！戲水前查「Go Ocean平台」風險燈號保平安
夏日來臨，民眾從事戲水、浮潛及立式划槳等海域活動增加，但海象變化迅速，不時傳出意外發生。海巡署北部分署表示，從事海域或岸際遊憩活動前，應先行查閱海洋委員會國家海洋研究院研發的「Go Ocean海洋遊憩風險資訊平台」，該平台整合跨部門、跨平台的海象、風速、波浪、海流等數據，運用危險燈號警示，民眾可清楚掌握遊憩海域的環境狀況，避開高風險時段與區域。
北部分署統計，今年1月迄今，北部海域已發生多起海域溺水案件，近期於5月24日基隆海洋大學31名師生在八尺門海域進行獨木舟訓練時，突遇驟變天候與強浪，多人翻覆落海，所幸全數獲救。5月30日端午連假首日，新北市貢寮海域3名外籍遊客遭浪捲入海中，造成1人不幸罹難。
北部分署指出，這些案件事發當時「Go Ocean海洋遊憩風險平台」其實均已發布紅燈警示，提醒民眾不適合從事海域活動，可見即時風險資訊對於保障民眾海域活動安全的重要性。
北部分署指出，「Go Ocean」平台以簡明的燈號顯示風險等級，提供全台主要海域即時資訊，平台操作簡便，可透過手機或電腦即時查詢，提前掌握天候與海象變化，妥善規劃海域活動。如遇緊急狀況，請立即撥打118海巡報案專線，海巡署將立即調派人力與裝備應處，讓民眾安心親近海洋，確保海域活動安全。
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