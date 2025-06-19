電影院驚魂！座位上捏到「冰涼濕彈」物體 她見真相崩潰：人生黑暗時刻

近日，一名女網友在論壇Dcard分享了一段在信義威秀看電影的驚悚經歷，引發網友熱烈討論。她以幽默又崩潰的口吻，描述自己在觀賞《馴龍高手》時，意外「邂逅」了一隻冰涼濕滑的腳底，甚至一度懷疑是否遇到了靈異事件。

一名女網友近日在論壇Dcard分享了一段讓人哭笑不得的電影院驚魂記。她以《是鬼的話我道歉，但如果是人的話真的太噁了》為題發文，描述了她在信義威秀看電影時，意外「觸碰」到一個不明物體的經歷。

根據該名網友敘述，當時她與朋友在電影院內坐著，朋友因前方有人擋住視線而移動座位，兩人中間因此空出一個位置。正當她沉浸在電影情節中時，朋友將水壺放在空位上，她的手臂意外碰到了一個異物。由於電影院燈光昏暗，她用手指捏了幾下確認，結果發現觸感竟是冰涼、有彈性且濕濕的，摸起來「像皮膚，又像矽膠玩具」。

她當下驚恐萬分，轉頭詢問朋友，才得知後方有一名未穿鞋的中年男子，而那「異物」竟可能是他的赤腳！這一發現讓她瞬間崩潰，直言自己對腳部極度厭惡，並形容那段觸感猶如「人生的黑暗時刻」。她甚至懷疑該男子如何能將腳伸到前排扶手的位置，並產生靈異事件的聯想：「到底是鬼，還是人？」

貼文一出，立刻吸引大量網友留言討論。有網友幽默回應：「是人，你的手感就是中年大叔的腳！四肢冰涼、腳汗濕濕，皮膚彷如矽膠。」也有人分享類似經歷：「之前在京站看電影還真的遇到後面的人把腳跨在前排扶手中間，超噁！」更有憤怒網友表示：「這種沒水準的大叔真的很想把他腳踩折了！」

不過，也有理性分析的網友指出：「放心，阿飄的觸感沒有這麼真實喔，應該只是冷氣太強導致腳冰冷。」還有人提出疑問：「到底怎麼做到的？電影院扶手縫隙那麼小，他是柔軟度超高嗎？」