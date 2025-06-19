韌性醫藥整備計畫 外科醫師呼籲醫事人員換照前先訓練

面對地緣政治風險日益升高，加上極端氣候、新興疾病等非傳統安全威脅，我國為建構具備實戰能力的災難應變醫療體系，衛福部推動的「韌性國家醫藥整備計畫」為期四年，次長林靜儀指出，一方面訓練醫療專業人員，一方面也改善設備設施，並且強化藥品供應韌性。

立法院衛環委員會今日舉辦「台灣韌性醫藥整備計畫」公聽會，林靜儀表示，我國一直都在準備，因為台灣除了是地震帶，也經常遭遇颱風侵襲，再加上周邊印太區域局勢不穩，更需未雨綢繆，強化複合式災難下的醫療應變量能與專業能力。內容涵蓋醫療專業人力訓練、地方政府與急救責任醫院的設備升級等。

藥品供應同樣列為重點。林靜儀說，新冠疫情期間讓大家意識到，許多平時視為理所當然的物資，可能因交通中斷而短缺，或是俄烏戰爭也同樣凸顯全球原物料供應的脆弱性。就連去年大家習以為常的生理食鹽水，也曾因廠商因素出現供應問題。食藥署正全面盤點藥品供應鏈，盡可能減少因交通阻斷、廠商異常或原料供應中斷，造成的藥品供應衝擊。

學名藥協會理事長陳誼芬表示，藥品許可證中，台廠占比超過八成，但原料藥許可證卻是逾八成是，台廠藥品許可證重複性高，原料端卻引賴進口。再者．學名藥使用量高，卻給付低，顯示學名藥對國人用藥健康扮演重要角色，但只有得到僅少資源；加上醫病信任度不高，成為學名藥在我國發展挑戰。她呼籲，應從原料到成品，強化短鏈在地供應，並提高過專利三同的台廠藥品佔率，提高國內原料藥生產品項跟用量。

立委林月琴指出，為強化藥品供應韌性應維持六個月不缺藥的能力，並且每一季的國產藥品使用占比達到一半以上。政府應加鼓勵醫師開立生物相似藥及學名藥，以去年政策推動為例，原本生物相似藥的比例僅有7.3％、遠低於歐美國家，經過加碼補助後，使用率已提升至 13％，但距離三年內達到 30％ 的政策目標，仍有不少努力空間。

急診醫學會承接衛福部醫療整備計畫，理事長許建清表示，子計畫有三部分，一是「設備韌性維護」，包括地下醫療替代空間的盤點與規畫指引；二是「醫療量能整備」，針對大型災難發生時的緊急調度與備援機制；三是「人員賦能」，提升非外科醫師與醫事人員的外傷照護能力，並建立血液供應調度系統。

重症醫學會理事陽光耀指出，災難戰爭發生時，外科醫師在醫院執行手術，災難現場要靠非外科系醫事人員，醫學會已培訓逾300名種子教師，推動重大災害賦能，但相較全國5萬名西醫師與18萬名護理師，能應變者仍有限。他建議，未來醫事人員換照應納入重大災難訓練學分，並呼籲各縣市衛生主管機關積極辦理訓練課程。