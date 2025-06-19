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林芳郁失智…吳明賢細數貢獻：台大「留沙幫」院長第一人

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢在臉書發文表示，林芳郁在歷任台大醫院院長，是「不同凡響」存在，他慎思慎言，且生活上慾望極簡，卻有豐富人文素養，且在急診部主任任內，引進緊急救護技術員（EMT）制度，救人無數。圖／取自吳明賢臉書
台大醫院院長吳明賢在臉書發文表示，林芳郁在歷任台大醫院院長，是「不同凡響」存在，他慎思慎言，且生活上慾望極簡，卻有豐富人文素養，且在急診部主任任內，引進緊急救護技術員（EMT）制度，救人無數。圖／取自吳明賢臉書

曾任3家醫學中心院長及衛生署長，林芳郁近年罹患失智，整形外科名醫妻子林靜芸撰書分享照護歷程，將在本周日發表。台大醫院院長吳明賢在臉書發文表示，林芳郁在歷任台大醫院院長，是「不同凡響」存在，他慎思慎言，且生活上慾望極簡，卻有豐富人文素養，且在急診部主任任內，引進緊急救護技術員（EMT）制度，救人無數。

吳明賢表示，林芳郁「前無古人、後無來者」擔任過台大醫院、台北榮總、亞東醫院3家醫學中心院長，且曾任衛生署署長，在任內均有建樹並建立風範，格局、胸襟與見識卓越，「是不折不扣、有器識的醫界領導」，所以才能勝任重要職位；林芳郁也是台大第一代「留沙幫」，在國人崇尚留學歐美時，攜家帶眷至沙烏地阿拉伯從事醫療及外交服務，「顯示年輕的他面對不確定性挑戰的智慧，與離開舒適圈成長的勇氣。」

「他也是開啟台大沙烏地醫療團擔任院長第一人。」吳明賢說，後續2位台大醫院前院長陳明豐、何弘能都出自「留沙幫」，林芳郁則在回國後，又至法國精進心臟外科手術，是瓣膜整形手術及心律不整手術先驅，且除本身醫療專業創新，也在行政管理上有所貢獻，擔任急診部主任時，引進EMT制度，訓練一批到院前救護知識技術人員，「從死神中挽救無數生命，是能夠深思熟慮，果斷決策的傑出領導者。」

吳明賢說，他剛升等教授時，某天被林芳郁叫到院長室，詢問是否願意接任健康管理中心主任，他回應將全力以赴，林芳郁說，「有沒有辦法讓健檢顧客像去迪士尼一樣一去再去？」希望他提高健檢回客率，並做好顧客關係管理，提升黏著度與忠誠度，「他是一位能想出新發展方向，讓下面的人為組織創造價值的好長官。」

「林芳郁具備廣博人文素養，有學問、有識見，追求信念且生命奮進，是充分發揮人類力量與潛能的『文藝復興人』。」吳明賢說，林芳郁崇尚老莊哲學，第一次與全院主治醫師交流，就以老莊為主題分享管理理念，他生活上慾望極簡，卻靈魂豐盈，具備廣博人文素養，他與夫人鶼鰈情深，是醫界眾人羨慕的神間眷侶，近期出版新書，值得外界邊讀邊了解兩位醫師內心對話，不僅可了解傑出醫界領導者對國家社會偉大貢獻，也能位失智家屬帶來盼望與安慰。

林芳郁 整形手術 台大醫院

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