南海海槽大地震機率怎麼來的？ 氣象署解惑：不代表會在預估當年發生

日本氣象廳今年初公布南海區域在未來30年內發生大地震的機率上升至80%。這個數字是怎麼來的？為什麼會提高？中央氣象署臉書粉專「報地震 - 中央氣象署」表示，地震周期只是分析地震發生可能有規律的切入點之一，不代表大地震會在預估的當年發生。地震機率也只是個預估值，作為防災政策的科學參考依據。

什麼是地震周期與地震機率？氣象署表示，「地震周期」的說法，這個時間周期是分析當地的古地震紀錄推算而來的。研究人員會根據歷史上中大型地震的發生間隔，估算出該地區的地震周期，進一步計算出未來特定期間內發生地震的機率。

氣象署表示，除了歷史紀錄研究，科學家還會結合斷層活動、地質調查，以及古地震留下的證據，再透過統計模型計算未來一定時間發生地震的機率。因此，這些機率是根據大量研究與數據分析得出的結果，不是毫無根據的臆測。

以南海海槽大地震周期為例，氣象署表示，日本氣象廳計算出南海海槽發生大地震的機率，距離上次地震的時間愈久，發生大地震的機率就會愈接近99.99%，但不會到100%。例如2013年的地震機率約在70%，但到了2025年已到達80%。

氣象署表示，面對大地震不需過度緊張，我們不能阻止地震發生，但是可以積極做好防災準備，像是固定家具、建物抗震的檢查、演練地震避難等，守護自己與家人的平安。