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台灣勞動力短缺...一數字曝北市銀髮勞工成勞動市場重要助力
據北市主計處發布去年(民國113年)勞動力參與率55.6%，較109年減少2.9個百分點；其中65歲以上高齡者勞參率為7.1%，較109年增加0.2個百分點，顯示我國面臨日趨嚴重高齡少子化問題，造成勞動力短缺，加上平均壽命延長，銀髮勞工遂成為勞動市場的重要助力。
依行政院主計總處人力資源調查結果顯示，113年台北市勞參率）為55.6%，較109年減少2.9個百分點，同期45歲至64歲（中高齡）及65歲以上（高齡）的勞參率，分別為66.1%及7.1%，較109年分別減少0.4個百分點及增加0.2個百分點。
主計處指出，113年臺北市就業者計117.9萬人，若以行業結構觀察，以批發及零售業、製造業與金融及保險業居前3位，占北市就業人口40.5%，惟較109年43.5%減少3.0個百分點。
另外，中高齡就業者計49.3萬人，其行業結構與109年相較，以批發及零售業，由22.1%降至20.7%，減少1.4個百分點為減少最多，而以出版、影音製作、傳播及資通訊服務業，由4.5%增至5.7%，增加1.2個百分點為增加最多。
主計處表示，再探究高齡就業者（4.0萬人）之行業結構，相較109年仍以批發及零售業由36.4%降至27.5%，減少8.9個百分點為減少最多，而以住宿及餐飲業與支援服務業均由3.0%增至7.5%，增加4.5個百分點為增加最多。
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