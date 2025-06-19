解密「奈米塑膠」破壞腸道健康 嘉大研究成果登上國際頂尖期刊

塑膠微粒環境中廣泛滲透已成為全球環境重要隱憂，不只汙染海洋及土壤，科學家更證實可能影響作物生長與人體健康。嘉義大學園藝學系助理教授李保宏領導的研究團隊，繼近日在「Journal of Hazardous Materials」期刊發表研究指出，奈米塑膠會影響水耕蔬菜生長後，近日再次在國際頂尖期刊「Nature Communications」發表新成果，證明奈米塑膠損害腸道健康新機制。

李保宏團隊揭露塑膠微粒間接影響健康全新分子機制，奈米粒徑的塑膠粒促使細菌或宿主細胞所釋放的細胞外囊泡/外泌體(extracellular vesicles)成分改變，影響作物生長與人體腸道屏障功能，破壞微生物生態平衡。2篇研究獲得國際高度關注，在自然通訊期刊Nature Communications發表的最新論文更獲期刊選為焦點論文 (Highlight)，備受重視。

李保宏團隊長期探究外泌體在跨界溝通上的角色。首篇研究，團隊發現奈米級聚苯乙烯塑膠粒雖未直接傷害萵苣，卻會促進水耕系統中特定細菌的繁殖，這些細菌釋放的細胞外囊泡，會抑制作物的抗氧化系統與生長機制，最終導致萵苣枯萎死亡。

最新發表研究，團隊進一步聚焦腸道健康，發現奈米塑膠不是被動入侵腸道惰性粒子，而是能夠影響細菌與宿主間溝通，方法是透過干擾外泌體調節微小RNA表現。研究證實奈米塑膠降低小鼠腸道屏障蛋白表現，並破壞腸道菌相平衡，導致與腸道疾病相關的腸道菌群異常增生。

奈米塑膠挾持這種細菌-宿主間的精密對話，導致腸道微環境改變，進而削弱腸道屏障、損害免疫反應並重塑微生物群的結構。值得注意的是，這項研究也為未來療法打開新的可能，藉由針對特定外泌體微小RNA或調節其生成路徑，未來治療策略將可能恢復因環境汙染失衡的腸道穩定性。這開啟了一個全新的分子策略方向-聚焦於微生物與宿主的溝通系統，而非僅針對清除汙染物本身。

這2項研究首次系統性揭露：奈米粒徑塑膠微粒可透過影響微生物或宿主細胞的細胞外囊泡，間接損害生物體，不論是植物或動物，影響範圍廣泛。在這個汙染成為「微觀威脅」時代，這項發現無疑是一記警鐘，促使我們在科學、醫療與環境層面立即採取行動，減緩奈米塑膠對人體所造成深層影響。

李保宏指出，「這2項研究顯示，奈米塑膠危害不僅止於環境污染，它們可能透過細胞層級精細干擾，影響生物體健康。不論是作物或人體，奈米塑膠微粒可能藉由細胞外囊泡傳遞機制，對生物體造成潛在健康影響，值得高度關注。我們研究探究外泌體在宿主與微生物交互作用的角色，釐清外泌體如何調控腸道菌相與宿主健康狀況，為新穎重要議題，期待未來以微生物外泌體開發相對應的治療標的。」