快訊

才3行也能錯？嘉義美術館邀請卡烏龍誤植職銜 局長尷尬致歉

俄警告美參戰恐釀核災！普亭自請調停 川普酸「先解決你的戰爭」

常掉髮是壓力還是荷爾蒙問題？皮膚科醫：可能是你天天使用的洗髮精1成分釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

夏至防心火太旺影響心神 中醫教你養生這樣吃、這樣按

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中醫師周宗翰說，夏季五行屬火，對應人體的「心」，心主神明，也就是主宰著人體的精神意識思維活動，因此，夏至時節應特別注重維護心神，防止心火過旺、心氣耗損，而適量食用苦味可以入心、降火氣，如苦瓜、芹菜等。圖／本報資料照片　
中醫師周宗翰說，夏季五行屬火，對應人體的「心」，心主神明，也就是主宰著人體的精神意識思維活動，因此，夏至時節應特別注重維護心神，防止心火過旺、心氣耗損，而適量食用苦味可以入心、降火氣，如苦瓜、芹菜等。圖／本報資料照片　

近期天氣逐漸炎熱，夏至時節於周六報到，陽光直射北回歸線，北半球接受的光線最多，晝長夜短，是一年之中白晝最長、夜晚最短的時候。中醫認為，這是一年中陽氣最旺盛的時刻，陰氣初生之際，人體內的陰陽也相應變化，所謂「陽極陰生」。

頤鳴堂中醫診所中醫師周宗翰表示，夏至雖然是白天最長的時刻，但還不是天氣最熱的時刻，北半球的夏天要到小暑、大暑時，氣溫才會升到最高點。此時台灣的梅雨季已結束，6月中旬颱風季也緊接著來臨。

夏至有關的有趣台灣民間俗諺「愛呷不愛去。」以台語來唸，生動的表達氣候悶熱，人們懶得外出吃飯。夏季五行屬火，對應人體的「心」。心主神明，也就是主宰著人體的精神意識思維活動，因此，夏至時節應特別注重維護心神，防止心火過旺、心氣耗損。

周宗翰說，頭是諸陽之會，頭頂有大量的血管、神經通過，隨時按摩百會穴四周，有助於恢復精力、化解身體疲勞、預防頭暈、促進新陳代謝，尤其因為天氣炎熱，耗損過多津液導致頭目神昏時，先靜下來按壓百會穴5至10分鐘，調整呼吸配服適量溫水。

「百會穴」屬督脈，位於頭頂正中央，從兩耳到頭頂畫一條線，再從兩眉中央往頭頂畫一條線，兩條線的交接點就是百會穴。具有助眠、安神、緩解疲勞、調整自律神經平衡及改善氣血循環等功效。

夏至時節陽氣達頂點，氣溫逐漸升高，人體水分流失加快，許多人容易出現口乾、咽燥、心煩易怒、睡眠不安等症狀。周宗翰表示，這是心火偏旺、陰津不足所致，尤其是熬夜、壓力大、嗜食辛辣者更為明顯。此時應多攝取滋陰生津、清熱潤燥的食材與茶飲，幫助身體調節陰陽平衡。

周宗翰建議，緩解口乾的食養，以滋陰潤喉的食物，如雪梨、百合、蓮藕、木耳、枇杷、蜂蜜（不過量）、麥門冬、沙參、天花粉、黨參、西洋參、百合，選2至3種中藥材各5克，700cc熱水沖泡茶飲，放涼後飲用。

若是心火旺盛引起的口破、心煩、睡臥不寧，可以喝百合蓮子心茶，以百合10克、蓮子心3克，懷孕者請先諮詢中醫師，勿自行飲用，同時應避免加重口乾的食物，如少吃炸物、辣味、甜食，避免加重火氣與耗損陰液。

舒緩口乾時，可以按壓穴位，包括少商穴（拇指外側指甲角0.1吋處），可以清肺熱、利咽喉；照海穴（足內側，內踝尖下方凹陷處），可以養陰清熱、生津潤燥；內關穴可以調和心氣，幫助穩定情緒與減緩焦躁口渴。

周宗翰說，夏至口乾明顯者，除了飲食與穴位調理，也建議調整生活節奏、少熬夜、多補水，讓身體有機會回復陰液生機。苦入心，應維護陰液，適量食用苦味可以入心、降火氣，如苦瓜、芹菜等。

周宗翰提醒，夏至養心，可以多食用當季水分多的蔬菜，包括空心菜、茄子、菜豆；瓜果類，如冬瓜、絲瓜、苦瓜、瓠瓜等搭配生薑。此外水果甜度高應少量：荔枝、芒果、鳳梨、西瓜、香瓜、哈蜜瓜、葡萄等，因糖分高容易滋膩、生痰濕，且瓜類水果屬於寒性，過食容易阻礙消化機能，寒濕中阻、腹滿脹氣。

夏至 中醫

延伸閱讀

咳嗽不能吃什麼？飲食宜忌看痰色，痰色白或黃忌吃的食物不一樣

台中清水高中繁星與申請升學成果再創新高 首次錄取台大5人

女子經期又痛又吐 中醫師推薦3茶飲、多吃「鎂」食有助減痛

中醫「背俞穴滑罐法」促進腦氣血循環 輔助防失智

相關新聞

自強號故障停隧道 台鐵緊急排除 「松山=台北」恢復雙線行駛

台鐵103次自強號上午6時23分發生故障，在「松山-台北」隧道內停駛，造成松山=台北單線雙向行車，受車輛故障影響，南下和...

台鐵一早出狀況！自強號松山台北機車故障 南下北上延誤

台鐵公司今天上午近7點有列車故障通報，103次自強號於松山-台北間發生機車故障，狀況正在排除中，後續列車恐有不同程度延誤...

林芳郁失智5年 林靜芸寫「情」書

曾任三大醫學中心院長和衛生署長的心臟外科名醫林芳郁及其妻子、知名整形外科醫師林靜芸，將於周日（廿二日）在台大醫院成立「林...

南海海槽大地震機率怎麼來的？ 氣象署解惑：不代表會在預估當年發生

日本氣象廳今年初公布南海區域在未來30年內發生大地震的機率上升至80%。這個數字是怎麼來的？為什麼會提高？中央氣象署臉書...

才剛開始熱…他見近萬電費帳單哭「不給活路」 台電曝夏季電價目的

隨著夏季來臨，電費問題再次成為民眾關注的焦點。近日，一名網友在臉書社團「爆廢公社」上分享了一張電費帳單，並發文抱怨：「差點破萬⋯完全不給阿肥我活路，夏天才剛開始吶」。此帖一出，立刻引發網友熱烈討論。

名醫林芳郁曾「遊走」30公里 沈政男籲別對失智者做1事：完全沒幫助

曾任衛生署長，及台大等三大醫學中心院長的心臟外科名醫林芳郁傳出已罹患失智症5年，其妻、整形外科權威林靜芸在新書《謝謝你留下來陪我》分享照護甘苦。對此，精神科醫師沈政男表示「只是看了幾頁就非常震憾」，強

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。