國際局勢衝擊醫藥品供應 衛福部應重韌性擬定應變計畫

面對美國總統川普關稅、地緣政治衝突、氣候變遷與貿易保護主義等，全球醫藥供應鏈面臨重構壓力。在國際局勢詭譎多變之際，衛福部去年提出「韌性國家醫療整備計畫」至2027年，將投入總金額76.63億元，凸顯政府對建構醫療體系韌性的重視。立法院社會福利及衛生環境委員會今舉辦「台灣韌性醫療整備計畫」公聽會。

長期關注醫藥品供應議題的，東亞政經塾顧問、國會立委助理丁旗源於臉書表示，但目前韌性國家醫療整備計畫未特別強調藥品供應鏈韌性，而除了原料藥外，抗生素、輸注液、血袋及必要藥品在醫療行為中不可或缺；再者，藥品受限於高度監管，相關製造運輸銷售，有別於一般商品，必須盡早整備、及早因應。

丁旗源指出，台灣藥品供應長期仰賴進口，特別是原料藥（API），根據2024年經濟部產業發展署「生技產業白皮書」資料，2023年我國原料藥進口金額為66.29億元，其中約近半數來自中國30.29億元，其次為日本10.06億元與印度8.23億元。

如此高度依賴，意味一旦出口國因政治、疫情或其他因素停止出口，台灣本地的藥品製造便會受到直接衝擊，所以原料藥在醫藥領域中就是具有戰略價值的稀土﹐其重要性不言而喻，尤其面對全球藥品原料藥高度集中於中國與印度的現況，台灣亟需思考如何強化自身的醫藥品供應韌性，避免再次重演疫情期間的藥品斷鏈風險。

為穩定醫藥品供應鏈韌性，丁旗源建議，可從下列方向著手，第一、推動在地化製造與產業升級，鼓勵國外藥廠在台投資生產及國內藥廠擴產；第二、建立區域供應聯盟與國際協議，台灣可考慮與理念相近國家，如日、韓、歐盟成員國建立區域醫藥品合作聯盟，共同儲備關鍵原料藥、共享產能。

第三、為提升透明化與資訊即時通報機制，加強現有的全國性藥品供應資訊平台，擴大盤點必要藥品品項，強化公私部門的即時通報與預警機制，協助醫療體系及早準備應對缺藥情況。

最後，鑑於藥品供應涉及公衛、經濟、安全等多面向，建議在總統府層級的「健康台灣委員會」中正式設立「藥品供應穩定小組」，由衛福部主導，跨部會參與，定期檢視藥品供應風險、回應突發事件，並提出具體政策建議與預警應對方案，以提升政府整體的藥品供應韌性治理能力。