曾任三家醫中院長林芳郁失智 沈政男看了這點非常震撼

已退休的75歲心臟名醫林芳郁失智5年了，同樣是整形名醫的太太林靜芸把照顧心愛丈夫的心路歷程，出書詳述，跟大眾分享。醫師沈政男臉書表示，他只是看了幾頁試閱版就「非常震撼」，顯然，台灣社會對失智照顧依然相當不熟悉，即使是名醫身份的家屬，在照顧過程裡也會跌跌撞撞、吃盡苦頭，而百感交集。

沈政男說，看到書上描述林芳郁失智後的表現，很難想像當年那個在講台上教我們心臟外科學的教授，竟然成了一個每天練習國小算術的大孩子。他的太太一度懷疑真的是失智嗎？有一天早上，林芳郁不願意起床，怎麼叫都不起來，就這樣躺了一天一夜，不吃不喝，家人只好接續在旁陪伴，但不知怎麼，第二天卻發現是走出家門，不知去向，一直到半夜才回來。

後來林芳郁的遊走行為愈來愈嚴重，家人的處理方法是陪他出去繞，最高紀錄曾經從晚上8點走到凌晨4點，繞行大安森林公園不知多少圈，總共走了30公里。

看到這裡，沈政男真的難以置信，因遊走是失智患者常見的行為心理症狀（BPSD），一般都是先有躁動，可能有什麼不舒服，或者有什麼需求，於是有一個驅動力要往外走，但又沒辦法形成具體計畫，於是就變成了遊走，而如果自己回不來，就會變成走失。而躁動、遊走、走失，是連續性的表現，但臨床上經常被切開看待。

沈政男說，任何失智的躁動行為，BPSD，最重要是探討行為原因與動機，但這一步，最為欠缺，即使是臨床人員都經常忽略，而三個探討的模型，包括需求未獲滿足、壓力耐受降低，以及前因、行為、後果（ABC）模式。如遊走最常見的原因是想要回家、要找過世的親人、擔心與害怕什麼事情、以為自己還在上班，或者有什麼事情必須出去做，甚至是肚子餓、哪裡不舒服，卻講不出來等等。針對行為原因處理，就能減輕遊走。

如果真的沒辦法，就出去陪伴走一段路，然後邊走邊聊一些別的事情，轉移他的心境與心情，然後利用他定向感不好的特點，轉個彎回到自己家，而不是一直無止境陪他走下去。如果好說歹說，還是非常躁動，那就給予抗精神藥物緩解症狀，問題是，要找到經驗夠好的失智專科醫師，不然，未必能夠給藥適當。

然後林芳郁在主治醫師建議下住進醫院了，但5天後就辦理自動出院，因為林芳郁每天守在病房門口，陪伴他住院的太太很不忍心。沈政男說，失智住院99%沒有必要，就只是把病人關起來，沒有其他任何幫助。

另，林芳郁有次爬山或怎樣受傷跌倒，不曉得臥床多久，竟然出現了嚴重的壓瘡，沈政男看到這一段，也是讓人感慨，顯然連外科醫師身份的家屬，也不熟悉壓瘡的預防。

沈政男說，完整的失智照顧必須藥物治療、非藥物治療、長照三支箭，每一個環節都要兼顧，才能給予病患與家屬夠好的協助。以長照來說，如果已需全日陪伴或照顧，最好的方法還是聘請外籍看護。如台劇「忘了我記得」有演外籍看護，結果被失智阿公騷擾就說不做了，其實這時可以幫忙介入處理。

沈政男說，如果是需全日陪伴或照顧的失智者，又說可以送到專業的失智安養院，但絕大多數安養院無法提供夠好的失智照顧，因為台灣的長照還沒打算做好失智的全日機構照顧，而主事者天真地以為以為光靠居家與日間照顧就能解決照顧問題。