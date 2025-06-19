名醫林芳郁曾「遊走」30公里 沈政男籲別對失智者做1事：完全沒幫助

曾任衛生署長，及台大等三大醫學中心院長的心臟外科名醫林芳郁傳出已罹患失智症5年，其妻、整形外科權威林靜芸在新書《謝謝你留下來陪我》分享照護甘苦。對此，精神科醫師沈政男表示「只是看了幾頁就非常震憾」，強調完整的失智照顧必須兼顧藥物治療、非藥物治療、長照三支箭，才能給予病患與家屬夠好的協助。

沈政男在臉書發文感歎，看了書中描述林芳郁失智後的表現，很難相信那就是當年在講台上教心臟外科學的教授，甚至出現「遊走」行為，最高紀錄是從晚上8點走到凌晨4點，走了30公里。

他指出，遊走是失智患者常見的行為心理症狀（BPSD），一般都是先有躁動，可能哪裡不舒服或有需求，於是有一個驅動力要往外走，但又沒辦法形成具體計畫，最後變成遊走，若走不回來就會變成走失。

沈政男說，任何失智的躁動行為，最重要是探討行為原因與動機，比如遊走最常見的原因包括想回家、想找過世親人、擔心或害怕某事、以為自己還在上班等等，針對行為原因處理，就能減輕遊走。

若真的沒辦法，就陪對方走一段路、邊走邊聊轉移他的心情，再利用他定向感不好的特點，轉個彎回到自己家。但若是依然非常躁動，那就給予抗精神藥物。不過對於失智患者是否需要住院，他則持反對意見，認為「百分之九十九沒有必要！就只是把病人關起來，沒有其他任何幫助！」。

沈政男強調「完整的失智照顧必須藥物治療、非藥物治療、長照三支箭，每一個環節都要兼顧，才能給予病患與家屬夠好的協助」，若已需全日陪伴或照顧，最好還是聘請外籍看護為佳。