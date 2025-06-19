台人超愛！「2種魚」竟傷腦 醫警告：恐加速失智、提高罹癌風險

現今社會中，有許多我們不知道，卻藏在日常生活中的汙染因子。陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢在臉書指出，研究顯示，高達87％的人體都有不同程度的重金屬殘留，這些物質對神經系統的影響尤為嚴重，其中台灣人愛吃的鮪魚、鯊魚等深海魚類也應減少食用。

謝炳賢在臉書指出有4種常見的重金屬危害，分別是「鉛、汞、砷、鎘」，其中鉛是最常見的神經毒性重金屬之一，像是一個偽裝高手，可以取代鈣離子進入神經細胞，從而干擾神經訊號傳導。特別可怕的是，鉛對兒童的危害更甚於成人。研究發現，血液中鉛含量每增加10微克/分升，兒童智商平均下降4-5點！即使是低劑量的鉛暴露，也可能導致注意力不集中、學習困難和行為問題。令人擔憂的是，這種智力損傷可能是永久性的。

其次為汞，汞對神經系統的影響尤為精準，它能直接穿透血腦屏障，在大腦中蓄積，每天食用高汞魚類的人，其大腦中的汞含量可能是一般人的5-10倍。汞主要攻擊大腦皮質和小腦，導致視覺和聽覺障礙，視野縮小，感覺異常，如手指和腳趾的刺痛感，讓協調能力下降，走路不穩，還有記憶力和認知功能障礙，最可怕的是，汞會與神經元中的硫氫基結合，破壞蛋白質結構，使神經細胞逐漸死亡，這種損傷往往是不可逆的。

再者為砷，砷是最容易被忽視的神經毒素之一，尤其是通過飲用水進入人體的無機砷，長期飲用砷污染的水，就像日復一日地給神經系統注入微量毒素，積少成多，危害巨大。砷中毒最經典的神經系統表現是周邊神經病變，像是手腳出現麻木感、灼熱或是刺痛感，特別是夜間加重，肌肉無力，嚴重時甚至影響行走能力，研究表示，長期砷暴露還會增加多種神經退行性疾病的風險，包括帕金森氏症和阿茲海默症。

最後一項為鎘，鎘主要通過香菸煙霧、工業污染和某些食物進入人體，它會在腎臟和肝臟中蓄積。研究顯示，鎘能干擾神經細胞中的鈣信號通路，影響神經遞質的釋放，從而導致嗅覺功能下降，這往往是最早出現的神經系統症狀。更令人擔憂的是，孕婦體內的鎘可以通過胎盤進入胎兒體內，直接影響胎兒大腦發育。統計數據顯示，母體鎘暴露每增加一個單位，嬰兒出生後神經發育異常的風險增加約20%。

謝炳賢也提醒大家如何降低對神經系統的傷害，第一點是留意飲食選擇，減少食用大型深海魚類（如鮪魚、鯊魚）的頻率，選擇有機蔬果，減少農藥和重金屬攝入。另外水質安全、避免吸菸、攝取富含抗氧化物質的食物。如果懷疑自己有重金屬暴露史，且出現不明原因的神經症狀，要及時就醫檢查。

腎臟科名醫江守山也曾指出，鮪魚、鯊魚等大型魚類通常含有大量汞、鉛和砷，長期食用可能會導致不孕、動脈硬化、乳癌、肝癌、黑腳病及腎衰竭等問題，建議選擇富含Omega-3的小型魚類，像是鯖魚、秋刀魚，對腦部有益外，也能助於抑制腎臟血尿，降低心血管疾病風險。