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才剛開始熱…他見近萬電費帳單哭「不給活路」 台電曝夏季電價目的

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

隨著夏季來臨，電費問題再次成為民眾關注的焦點。近日，一名網友在臉書社團「爆廢公社」上分享了一張電費帳單，並發文抱怨：「差點破萬⋯完全不給阿肥我活路，夏天才剛開始吶」。此帖一出，立刻引發網友熱烈討論。

不少網友留言指出，高電費是個人選擇的結果。「這不是自己的選擇嗎？」一位網友回應道，並提醒大家注意使用冷氣的溫度設定，以免電費飆升。另有網友建議：「冷氣換變頻可以省很多」，強調選擇節能家電的重要性。

台灣電力公司表示，目前國內電價採用累進費率計算，用電量越高，每度電的價格也隨之增加。此外，每年6月至9月實施的季節電價，使得夏月期間的電價較非夏月稍高。這一制度旨在提醒民眾節約用電，同時反映供電成本的差異。

以累進費率為例，若在非夏月期間使用350度電，則前120度每度電1.68元，中間210度每度2.16元，最後20度每度3.03元。相同用電量在夏月期間，則中間210度每度2.45元，最後20度每度3.70元。如此計算方式，不僅促使民眾合理用電，也達到使用者付費的目的。

面對高漲的電費，專家建議民眾在夏季適當調整冷氣溫度，並選擇高效節能的家電產品，以降低用電成本。隨著氣溫升高，用電需求增加，如何在享受舒適生活的同時控制支出，成為每個家庭需要考量的重要課題。

圖擷自臉書社團「爆廢公社」
圖擷自臉書社團「爆廢公社」

電價 爆廢公社 夏月期間 冷氣

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