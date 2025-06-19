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上班恐遲到！台鐵松山=台北故障多班誤點 通勤族：基隆8點後陸續準點

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台鐵松山=台北故障多班誤點，乘客：基隆8點後陸續準點。記者游明煌／攝影
台鐵松山=台北故障多班誤點，乘客：基隆8點後陸續準點。記者游明煌／攝影

台鐵103次自強號今天上午6時23分發生故障，在「松山-台北」隧道內停駛，造成松山=台北單線雙向行車，受車輛故障影響，南下和北上列車都有誤點情形。基隆站乘客表示，上午7時45分告示牌顯示，班次已陸續恢復正常。

台鐵公司說，上午7時30分起，松山=台北間恢復雙線正常行駛，上午7時35分恢復。

基隆站上午7時45分告示牌顯示，班次已陸續恢復正常中，民眾搭車情況緩解。有民眾表示，6點多南下北部都有多班次延誤，有的人改去搭公車趕時間，擔心上班遲到。

台鐵公司說，七堵-潮州的103次自強號，離開松山站之後，發生機車頭故障，列車失去動力，緊急技術排除無效，一度停在松山至台北間的隧道，台北到松山間臨時以單線雙向行車。

台鐵松山=台北故障多班誤點，乘客：基隆8點後陸續準點。記者游明煌／攝影
台鐵松山=台北故障多班誤點，乘客：基隆8點後陸續準點。記者游明煌／攝影

班次 基隆 台鐵

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