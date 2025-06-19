周六迎「夏至」 鄭明典：太陽直射點最北 之後又往南走

周六就是24節氣的「夏至」。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，夏至，太陽直射點最北，之後又要往南走。太陽最北直射點的緯度圈就是「北回歸線」，這個緯度並不固定，但是重視太陽的文明都會想抓住這個緯度線。

中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，當「夏至」時，太陽直射的位置在此時來到「最北界」，也就是所謂的北回歸線；而太陽直射北回歸線的這一天，就被稱為夏至。

氣象署說，夏至，最長的白天。夏至通常也是北半球各地日照時間最長的一天。而過了夏至之後，陽光直射位置將逐漸往南移動，北半球白天的時間就會愈來愈短。

至於當天的天氣預報，氣象署表示，周六至下周二環境轉為偏南風至西南風，各地大多仍是多雲到晴，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。