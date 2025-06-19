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「太平洋高壓」罩台 今天持續高溫午後熱對流雨 紫外線強烈恐危險等級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天東南部地區有局部短暫陣雨機會，其他地區上午普遍晴到多雲，午後仍有熱對流雲系發展，降雨範圍會比昨天縮小，且更偏向山區附近。本報資料照片
今天東南部地區有局部短暫陣雨機會，其他地區上午普遍晴到多雲，午後仍有熱對流雲系發展，降雨範圍會比昨天縮小，且更偏向山區附近。本報資料照片

今天台灣仍處在太平洋高壓勢力邊緣，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，受東南至偏南風環境影響，整體天氣狀態跟昨天相似，迎風面東南部地區有局部短暫陣雨機會，其他地區上午普遍晴到多雲，午後仍有熱對流雲系發展，降雨範圍會比昨天縮小，且更偏向山區附近。

他說，但部分地區對流雲系發展較為旺盛，仍可能會帶來局部的短時強降雨與雷擊，前往山區活動或是在河床溪谷戲水時，務必要注意中午過後的天氣及水位變化，聽聞雷聲就要盡快離開戶外空曠地區或水域，以免發生憾事。

而在下雨之前要注意的便是高溫，歐宗學表示，夏季雲量偏少時氣溫就容易升高，另外一方面紫外線也相當強烈，普遍都可達過量甚至危險等級，在戶外長時間活動時別忘了做好防曬措施，不只是為了避免曬黑曬傷，也是為了降低熱傷害的風險。另外也要適時休息補充水分及電解質，如有身體不適就不應勉強運動或工作。

歐宗學表示，明天的大氣環境跟今天相似，所以天氣型態沒有變化。周六會開始有些不同，隨著高壓勢力稍微減弱東退，環境風向轉偏南至西南風，迎風面地區轉為中南部，清晨到上午時段會有局部短暫陣雨機會，午後各地山區、大台北、東半部仍然會有熱對流雲系發展帶來局部短暫雷陣雨，在下雨之前還是會有顯著的高溫出現。類似的天氣將有機會持續到下周前中期。

歐宗學說，下周中後期太平洋高壓有增強西伸的趨勢，又會回到東南至偏南風環境，在沒有其他水氣來源的情況下，預估仍然是以午後雷陣雨及高溫為天氣主軸。短時間內暫時還沒有新的熱帶擾動發展趨勢，預估6月底時大氣環境逐漸轉變，會開始有些低壓系統發展的機會，不過時間還久，後續再追蹤觀察即可。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 風險

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