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聞屁保命！4種氣味暗藏健康危機 聞到這味道要快求醫

香港01／ 撰文／田中貴
放屁雖然是人體正常現象，但不少人因尷尬而強忍。示意圖。圖／ingimage
放屁雖然是人體正常現象，但不少人因尷尬而強忍。示意圖。圖／ingimage

放屁雖然是人體正常現象，但不少人因尷尬而強忍，台灣1名醫生卻指出，不同屁味反映身體不同問題，所以理應想辦法從中「聞出問題所在」，如果出現腐敗味和油耗味，建議盡快求醫檢查。

切勿忍屁　可從氣味了解自己身體

大腸直腸外科醫師陳威智在其facebook專頁表示，放屁不只是尷尬的聲音和臭味，「更是反應腸道的健康警訊」，提醒切勿忍住，相反釋放出來，從氣味了解自己身體，陳醫生同時分享4個情況︰

1. 臭雞蛋味

攝取過多蛋白質，例如紅肉、蛋和乳製品，導致腸道菌叢失衡，消化不良。

2. 臭酸味

攝取過多加工食品，出現腸道發炎、腸躁症，甚至會有長期便祕問題。

3. 無聲無臭，整天很多次

吞氣過多，加快腸胃蠕動，全因壓力過大或暴飲暴食。

4. 腐敗味和油耗味

消化系統出現問題，建議盡快求醫接受檢查。

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文章授權轉載自《香港01》

醫生 臭味 氣味

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