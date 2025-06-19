自強號故障停隧道 台鐵緊急排除 「松山=台北」恢復雙線行駛

台鐵103次自強號上午6時23分發生故障，在「松山-台北」隧道內停駛，造成松山=台北單線雙向行車，受車輛故障影響，南下和北上列車都有誤點情形。台鐵公司說，已自上午7時30分起，松山=台北間恢復雙線正常行駛，上午7時35分恢復。

台鐵公司說，七堵-潮州的103次自強號，離開松山站之後，發生機車頭故障，列車失去動力，緊急技術排除無效，一度停在松山至台北間的隧道，台北到松山間臨時以單線雙向行車，造成雙向數分鐘誤點，從樹林派出救援機車前往排除。至於103次列車旅客已引導改搭乘其他列車。