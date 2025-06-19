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台鐵一早出狀況！自強號松山台北機車故障 南下北上延誤
台鐵公司今天上午近7點有列車故障通報，103次自強號於松山-台北間發生機車故障，狀況正在排除中，後續列車恐有不同程度延誤。
台鐵基隆站上午近7時貼出公告，指目前松山到台北站單線通車，南下、北上均造成延誤。有乘客說，目前基隆往台北南下、北方有多個班次均延誤，十分難等，民眾抱怨通勤大受影響。
台鐵建議，如行程急迫,建議改搭替代列車或轉乘其他交通工具。
請留意現場廣播與站務人員引導。
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