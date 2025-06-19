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未來10天高溫悶熱、午後西北雨 賈新興：下周二起環境稍有利颱風生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天大致一樣的天氣型態，高溫悶熱，午後西北雨。本報資料照片
未來10天大致一樣的天氣型態，高溫悶熱，午後西北雨。本報資料照片

未來10天大致一樣的天氣型態，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，近期天氣高溫悶熱，午後西北雨，記得要多補充水分、防曬；此外，觀察下周二起至7月2日，環境稍有利颱風生成。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，午後各地山區及北北基宜有局部短暫陣雨。周六至下周三，每天清晨台中以南沿海易有零星短暫雨。其中，周六，午後南投以北山區及宜花山區有局部短暫陣雨。周日，午後各地山區及北北基宜有局部短暫陣雨。

下周一，午後山區有零星短暫陣雨。下周二，午後各地有局部短暫陣雨。下周三至下周五，午後西半部有局部短暫陣雨。下周六清晨，台中以南有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 賈新興

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