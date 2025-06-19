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青少年犯案去年4.7萬人創新高 集中在詐欺 綠委批機關卸責

威力彩32槓飆14億元今開獎 4生肖偏財強、大利南北

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
威力彩頭獎連槓32期，今晚開獎，頭獎獎金預估上看14億元。報系資料照
威力彩頭獎連槓32期，今晚開獎，頭獎獎金預估上看14億元。報系資料照

威力彩今晚開獎，因頭獎連槓32期，獎金預估上看14億元。民俗專家廖大乙表示，買彩券建議大利方位在南、北向，可選坐北朝南或坐南朝北方向的彩券行，龍、狗、牛、羊4生肖有偏財運，中獎機率高，多布施更能小財出、大財入。

廖大乙指出，今年為乙巳蛇年，又逢雙立春且閏6月，年運較特殊，其五行上屬木，大利方位於南方及北方，威力彩中獎屬偏財，民眾若想中獎，建議買彩券可在今天下午1時後選擇到門面坐北朝南或坐南朝北的彩券行，較易中大獎。

生肖運勢中，以龍、狗、牛、羊4生肖有偏財運，中獎機率高，可把握時機求財；若能多布施就能小財出、大財入，很有機會成為百萬、千萬，甚至億萬富翁；此外，穿著紅色等鮮豔色系衣物也有助於財運，可以增加中獎機會。

他也提醒，威力彩中獎是偏財，尤其是頭獎、貳獎等獎金較多，一般來講必須有大福份的人才能得到，因此若是幸運中大獎，得到一筆大橫財，更要謹記有捨才有得，切勿任意揮霍享樂，多布施行善，為自己積累福分，才不會無福消受。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

威力彩頭獎連槓32期，今晚開獎，頭獎獎金預估上看14億元。報系資料照
威力彩頭獎連槓32期，今晚開獎，頭獎獎金預估上看14億元。報系資料照

生肖運勢 彩券 威力彩 偏財運

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