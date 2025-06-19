終結連槓有機會！威力彩今飆14億元 4生肖可望獲財神眷顧

威力彩已連槓32期，今天彩金可望上看14億元，命理師楊登嵙說，今天財運旺盛的生肖有兔、馬、羊、豬，不妨前往座向為「西南」、「正北方」的彩券行，或許就能獲得財神爺的眷顧，成為終結威力彩連槓的彩金得主。

命理師楊登嵙提供4大旺財訣竅：

一、6月19日這期財運最好的生肖是兔、馬、羊、豬，這幾個生肖可千萬不要錯失當14億富翁的機會。

二、 中大獎的妙招是不同日期有不同方向，今日本期開獎的威力彩，「財神方位」是在西南、正北方，可以居住的住家或飯店為中心點，依方位挑選彩券行。

三、 今天的幸運色是紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色及黃色、米黃色、咖啡色、棕色等，穿著這火、土色系服飾去彩券行購買彩券，財運更旺。

四、 鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；耳朵象徵福氣，可在買彩券前，上下拉一拉可增加福氣。

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