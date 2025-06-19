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青少年犯案去年4.7萬人創新高 集中在詐欺 綠委批機關卸責

40歲男不菸酒無症狀竟癌末 蘇一峰：健檢照X光發現問題

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
一名40多歲男性不抽菸、不喝酒，沒有任何不舒服，日前健康檢查，照X光發現「有一點問題」，就醫竟是癌末。圖／取自蘇一峰臉書
一名40多歲男性不抽菸、不喝酒，沒有任何不舒服，日前健康檢查，照X光發現「有一點問題」，就醫竟是癌末。圖／取自蘇一峰臉書

一名40多歲男性日前健康檢查，照X光發現「有一點問題」，就醫竟是癌末，在診間哽咽快落淚。北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，該名患者完全沒有不舒服，去年X光正常，結果變成末期癌症到處轉移。

蘇一峰表示，一名40多歲男性患者，不抽菸、不喝酒，每天認真工作，沒有任何不舒服，「健檢說X光有一點問題，來胸腔科檢查」，結果一檢查居然是胸腔癌症末期已經到處轉移，「躲在主動脈裡面，5公分縱膈腔腫瘤」。

該起病例引起網友熱議，「好可怕的無症狀」、「去年沒事，今年癌末，這要人怎麼接受」、「有做檢查還找不出來」、「我不菸不酒，飲食清淡，竟得肺腺癌」、「我媽也是都是無症狀沒有不舒服，有天突然暈倒，一檢查就是末期」。

衛福部國民健康署為維護國人健康，早期發現慢性病、早期介入及治療，提供30歲以上未滿40歲民眾每5年1次、40歲以上未滿65歲民眾每3年1次、55歲以上原住民、罹患小兒麻痺且年在35歲以上者、65歲以上民眾每年1次成人健康檢查。服務內容包括身體檢查、血液生化檢查、腎功能檢查及健康諮詢等項目。

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