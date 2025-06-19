暖氣團至下周六有午後強對流 吳德榮曝颱風梅雨發展機率

天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、桃園區、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號（氣溫達36度以上）。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，昨天各地區最高氣溫約在35至37度，今天各地晴時多雲，天氣偏熱，注意防曬、防中暑；北部23至36度、中部21至36度、南部22至36度、東部21至35度。山區及部分鄰近平地午後有局部陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢。

他說，明天至下周六台灣在暖氣團內，各地大致為晴時多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

至於有無颱風或梅雨？吳德榮表示，未來10天南方氣團偏強，梅雨鋒面已無南下的跡象。系集模擬重新調整後仍顯示，未來10天西北太平洋熱帶擾動發展為輕颱的機率不高；熱帶低壓最高僅在30%以下，輕颱存在的機率最高都在10%以下，且無侵擾台灣的機率。