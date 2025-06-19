快訊

青少年犯案去年4.7萬人創新高 集中在詐欺 綠委批機關卸責

暖氣團至下周六有午後強對流 吳德榮曝颱風梅雨發展機率

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地晴時多雲，天氣偏熱，注意防曬、防中暑。本報資料照片
今天各地晴時多雲，天氣偏熱，注意防曬、防中暑。本報資料照片

天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、桃園區、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號（氣溫達36度以上）。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，昨天各地區最高氣溫約在35至37度，今天各地晴時多雲，天氣偏熱，注意防曬、防中暑；北部23至36度、中部21至36度、南部22至36度、東部21至35度。山區及部分鄰近平地午後有局部陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢。

他說，明天至下周六台灣在暖氣團內，各地大致為晴時多雲，天氣偏熱，應注意防曬、防中暑。山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

至於有無颱風或梅雨？吳德榮表示，未來10天南方氣團偏強，梅雨鋒面已無南下的跡象。系集模擬重新調整後仍顯示，未來10天西北太平洋熱帶擾動發展為輕颱的機率不高；熱帶低壓最高僅在30%以下，輕颱存在的機率最高都在10%以下，且無侵擾台灣的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲系集模式28日20時機率模擬圖顯示，熱帶低壓存在的機率（左圖）琉球東方海面最高在30%以下；輕颱存在的機率（右圖）最高都在10%以下，且無侵擾台灣的機率。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲系集模式28日20時機率模擬圖顯示，熱帶低壓存在的機率（左圖）琉球東方海面最高在30%以下；輕颱存在的機率（右圖）最高都在10%以下，且無侵擾台灣的機率。圖／取自「洩天機教室」專欄

高溫 防曬 鋒面 氣象署 吳德榮

延伸閱讀

高溫炎熱午後雷雨 未來10天無梅雨鋒擾台 吳德榮曝颱風生成機率

今高溫上看38度 吳德榮：明水氣增午後局部雷陣雨 防較大雨勢

豪雨特報 吳德榮：熱帶低壓殘餘環流掀強風、加大南部雨勢

熱帶低壓直撲台灣恐狂風暴雨 吳德榮：東半部及南部機率最高

相關新聞

林芳郁失智5年 林靜芸寫「情」書

曾任三大醫學中心院長和衛生署長的心臟外科名醫林芳郁及其妻子、知名整形外科醫師林靜芸，將於周日（廿二日）在台大醫院成立「林...

培育外科人才 成立「林芳郁基金會」

知名整形外科醫師林靜芸與林芳郁是台大醫學系學號相鄰的同學兼班對，結婚半世紀，不管人前人後，她仍習慣喊他「爸比」。在她眼中...

「謝謝你留下來陪我」書摘／病況驟變 沒日沒夜在外遊走

我不由地想起那場嚴重的摔傷。很多研究顯示，重度的創傷性腦損傷，特別是導致昏迷的頭部損傷，可能與認知功能衰退有關。失智症主...

80歲以上、70歲以上二期癌患免評聘外籍看護 7月底上路

立法院去年底修法開放八十歲以上長者，或七十歲至七十九歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估即可聘外籍看護。勞動部長洪申翰昨重...

暖氣團至下周六有午後強對流 吳德榮曝颱風梅雨發展機率

天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、桃園區、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣為黃...

彈性育嬰假擬縮短天數 勞長：今夏公布

勞動部去年推彈性育嬰假試辦計畫，成效不如預期。勞動部長洪申翰昨於立院衛環委員會表示，目前正與行政院爭取配套資源，將縮短育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。