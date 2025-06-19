晴朗酷熱恐36度以上高溫 今天午後雷陣雨區域曝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣持續悶熱，各地高溫約32至35度，西半部有局部36度以上高溫發生的機率。。聯合報系資料照
天氣持續悶熱，各地高溫約32至35度，西半部有局部36度以上高溫發生的機率。。聯合報系資料照

今天依舊高溫炎熱，中央氣象署表示，今天各地多雲到晴，迎風面的台東及恆春半島不定時局部短暫陣雨。由於太平洋高壓有所增強，午後雷陣雨的區域縮小，南投、嘉義以南、大台北地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區有局部大雨發生的機率；天氣持續悶熱，各地高溫約32至35度，西半部有局部36度以上高溫發生的機率。

離島天氣方面，澎湖多雲，27至32度；金門多雲時陰短暫陣雨，26至31度；馬祖多雲，26至30度。

明天環境為東南風至偏南風，各地為多雲到晴的天氣，迎風面的台東及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後在南投、嘉義以南、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周六至下周二環境轉為偏南風至西南風，各地大多仍是多雲到晴，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周三環境為東南風，各地大多為晴到多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。下周四至下周六環境偏南至東南風，各地為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

高溫 嘉義

延伸閱讀

明後天繼續熱！高溫上看36度 午後雷陣雨「集中下在西半部」

「下到入夜」16縣市豪、大雨特報 3地區慎防雷擊

嘉義、台南「山區暴雨」國家級警報響 大雷雨轟7縣市

小心雷擊、冰雹！ 高雄、嘉義大雷雨至少持續1小時

相關新聞

林芳郁失智5年 林靜芸寫「情」書

曾任三大醫學中心院長和衛生署長的心臟外科名醫林芳郁及其妻子、知名整形外科醫師林靜芸，將於周日（廿二日）在台大醫院成立「林...

培育外科人才 成立「林芳郁基金會」

知名整形外科醫師林靜芸與林芳郁是台大醫學系學號相鄰的同學兼班對，結婚半世紀，不管人前人後，她仍習慣喊他「爸比」。在她眼中...

「謝謝你留下來陪我」書摘／病況驟變 沒日沒夜在外遊走

我不由地想起那場嚴重的摔傷。很多研究顯示，重度的創傷性腦損傷，特別是導致昏迷的頭部損傷，可能與認知功能衰退有關。失智症主...

80歲以上、70歲以上二期癌患免評聘外籍看護 7月底上路

立法院去年底修法開放八十歲以上長者，或七十歲至七十九歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估即可聘外籍看護。勞動部長洪申翰昨重...

彈性育嬰假擬縮短天數 勞長：今夏公布

勞動部去年推彈性育嬰假試辦計畫，成效不如預期。勞動部長洪申翰昨於立院衛環委員會表示，目前正與行政院爭取配套資源，將縮短育...

明後天繼續熱！高溫上看36度 午後雷陣雨「集中下在西半部」

天氣持續炎熱，中央氣象署預報員張承傳表示，未來1周高溫依舊上看36度，各地大致為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，周六至下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。