晴朗酷熱恐36度以上高溫 今天午後雷陣雨區域曝

今天依舊高溫炎熱，中央氣象署表示，今天各地多雲到晴，迎風面的台東及恆春半島不定時局部短暫陣雨。由於太平洋高壓有所增強，午後雷陣雨的區域縮小，南投、嘉義以南、大台北地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區有局部大雨發生的機率；天氣持續悶熱，各地高溫約32至35度，西半部有局部36度以上高溫發生的機率。

離島天氣方面，澎湖多雲，27至32度；金門多雲時陰短暫陣雨，26至31度；馬祖多雲，26至30度。

明天環境為東南風至偏南風，各地為多雲到晴的天氣，迎風面的台東及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後在南投、嘉義以南、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周六至下周二環境轉為偏南風至西南風，各地大多仍是多雲到晴，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周三環境為東南風，各地大多為晴到多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。下周四至下周六環境偏南至東南風，各地為晴到多雲、高溫炎熱的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。