遊客小心 投縣增3處科技執法 水里罰最多

為改善交通與噪音問題，南投縣新增3處科技執法路口，5月前共開罰逾千件，水里違規最多；彰化則針對噪音車輛設置聲音照相設備，已取締近300件。

南投縣警察局去年底在南投市、水里鄉與國姓鄉三處重要路口設置科技執法設備，今年1至5月已開罰1003件。其中，水里鄉中山路與八德街口違規件數最高，達460件，占總違規數四成以上，令人意外。警方指出，這處是通往日月潭、信義鄉與玉山國家公園的重要外環道，外地車多且行駛速度快，導致違規風險升高。

反觀南投市三和三路與復興路口開罰293件，因當地多是本地用路人，行車相對謹慎。國姓鄉中興路與成功街口則取締250件，主因是假日觀光人潮湧入，易有搶快、不禮讓行人等情形。

對於執法成效，水里鄉居民李先生表示肯定，認為設置監視器後，駕駛人會主動減速。但來自高雄的林小姐則抱怨未注意科技執法，收罰單頗感無奈。南投警方強調，執法目的在於保障行人安全與改善交通，駕駛人無論市區或郊區，應養成路口務必停看聽。

同樣運用科技執法，彰化縣環保局為打擊噪音車擾民，自2023年9月起在9處熱點路段設置聲音照相設備，今年1到5月共取締296件，其中彰化市中山路最多。累計至今已開罰152件，總罰鍰約29.7萬元。環保局表示，違規車多為排氣管改裝或保養不良車輛，夜間尤為擾人。

目前彰化縣已有11套聲音照相設備，年底前預計再增設4套，總數達15套，並搭配移動式設備機動取締，提升執法效能。