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林靜芸分享照顧歷程

聯合報／ 本報訊

《謝謝你留下來陪我》一書敘述林芳郁如何從終結台大紅包文化、催生緊急救護ＥＭＴ體系的三大醫學中心院長，變成了生病之後的他。而台灣第一位女外科醫師林靜芸，如何藉自身醫學背景提供專業建議、實戰照顧訣竅，希望失智症照顧者因此獲得勇氣與盼望。自六月廿二日起，於博客來、誠品、金石堂等各大實體與網路書店皆有販售。

新書優惠價：三百八十元（定價四百八十元）

劃撥帳號：一九九二○七六四

戶名：聯合報股份有限公司（填妥書名、姓名、電話、地址、數量）

洽詢電話：（○二）八六九二五五八八轉五六一六、五八七一（平日九時至廿一時；假日十時至十六時）

寄送時間：於六月廿二日出版後依劃撥順序寄出

失智症

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