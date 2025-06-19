航空界奧斯卡頒獎！長榮航空連10年獲5星評級 還拿雙料冠軍

二○二五ＳＫＹＴＲＡＸ全球航空公司大獎頒獎典禮日前在巴黎登場，@@@長榮航空@@@連續十年蟬聯五星航空評級，同時囊括「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍等共十一個獎項。

ＳＫＹＴＲＡＸ為世界級的航空評鑑調查機構，被外界譽為「航空界奧斯卡」。長榮航空除了連續十年被評選為五星級航空公司，今年還同時囊括「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍；「最佳豪華經濟艙機上餐飲」、「最佳商務艙服務用品」、「全球最佳機場服務」第三名等十一個獎項。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空自二○一六年起，連續十年獲得ＳＫＹＴＲＡＸ五星級航空的榮耀，能持續贏得這份榮耀實屬不易，未來長榮航空將持續追求進步、超越自我，為所有旅客帶來更安全舒適與創新愉悅的飛行旅程。

長榮航空今年推出波音七八七｜九全新第四代豪華經濟艙，除了有業界最寬敞四十二英吋前後椅距外，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，搭配可調式腳靠、十五點六吋機上高畫質螢幕，並增加扶手內側、椅背螢幕下方的儲物空間，讓旅客享受類商務艙體驗。

長榮航空表示，秉持提供旅客乾淨舒適的客艙環境，因而多次榮獲「全球最佳機艙清潔航空公司」肯定，更領先國籍航空，率先推出全天候中、英文客服的便利服務，為旅客提供更便捷的支援體驗。