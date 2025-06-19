聽新聞
0:00 / 0:00
航空界奧斯卡頒獎！長榮航空連10年獲5星評級 還拿雙料冠軍
二○二五ＳＫＹＴＲＡＸ全球航空公司大獎頒獎典禮日前在巴黎登場，@@@長榮航空@@@連續十年蟬聯五星航空評級，同時囊括「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍等共十一個獎項。
ＳＫＹＴＲＡＸ為世界級的航空評鑑調查機構，被外界譽為「航空界奧斯卡」。長榮航空除了連續十年被評選為五星級航空公司，今年還同時囊括「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍；「最佳豪華經濟艙機上餐飲」、「最佳商務艙服務用品」、「全球最佳機場服務」第三名等十一個獎項。
長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空自二○一六年起，連續十年獲得ＳＫＹＴＲＡＸ五星級航空的榮耀，能持續贏得這份榮耀實屬不易，未來長榮航空將持續追求進步、超越自我，為所有旅客帶來更安全舒適與創新愉悅的飛行旅程。
長榮航空今年推出波音七八七｜九全新第四代豪華經濟艙，除了有業界最寬敞四十二英吋前後椅距外，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，搭配可調式腳靠、十五點六吋機上高畫質螢幕，並增加扶手內側、椅背螢幕下方的儲物空間，讓旅客享受類商務艙體驗。
長榮航空表示，秉持提供旅客乾淨舒適的客艙環境，因而多次榮獲「全球最佳機艙清潔航空公司」肯定，更領先國籍航空，率先推出全天候中、英文客服的便利服務，為旅客提供更便捷的支援體驗。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言