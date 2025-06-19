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體驗「宜式感」 海派1日遊
結合自然、科技與頂級美饌的「宜式感」奢華海味1日遊，帶領旅人深度探索宜蘭風土與海味文化。有行旅特別為旅人午間包場、安排一位難求的「archi藝廚」，品味主廚江振誠設計的海鮮Tasting Menu，搭配亞洲50大酒吧Room by Le Kief的精選佐餐酒款，奢華與在地完美交融。還會造訪冬山柯林漁場，近距離走入鱘龍魚、墨瑞鱈與香魚的「水中豪宅」，見證科技養殖的極致成就。同時邀神農獎得主謝政佐帶路，走讀「文心鮑」復育故事。從味覺到知識，打造一場五感的高端假期體驗。
有行旅企業家山居歲月系列「宜蘭一日海派」，8月25日成行。報名請洽：02-8643-3543、02-8643-3926或請瀏覽有行旅官網。
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