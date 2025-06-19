彈性育嬰假擬縮短天數 勞長：今夏公布

勞動部去年推彈性育嬰假試辦計畫，成效不如預期。勞動部長洪申翰昨於立院衛環委員會表示，目前正與行政院爭取配套資源，將縮短育嬰留停申請天數，朝更彈性、更好用方向規畫，盼這個夏天就能公布。

全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕建議，除了雙親，放寬讓隔代教養的長輩、實際承擔教養責任者都可視育兒需求請假，政策會更接地氣，若企業願意提供假別，政府也應給予經營成本的優惠減免，才能吸引更多企業響應。

勞動部昨於立法院衛環委員會進行「營造友善職場育兒環境，落實照顧不離職政策規畫」專題報告。報告中提到，勞動部於去年五月九日至十二月卅一日推動不少於五天、單日也可行的彈性育嬰留職停薪試辦計畫，共計有八十九家事業單位參與。

試辦結果，勞工以申請三天最多，理由大多是「保母臨時有事」、「腸病毒停托課」、「小孩需要陪伴」及「員工想自行照顧新生兒」為主，未提出申請的原因則是以家庭照顧假或用其他假別替代。雇主則憂心，未來制度若放寬彈性，會影響人力調配及公司營運。

洪申翰表示，將以不涉及修法為前提，規畫彈性育嬰假配套方案，也正跟行政院爭取配套資源，包括縮短育嬰留停申請天數等。由於台灣中小企業居多，也會思考如何協助雇主安排臨時性人力，避免雇主因調度人力有難度，阻擾員工請休，相關配套將一併上路。

他也提到，家庭照顧假將朝更彈性運用研議，但若七天家庭照顧假有薪，一天就多出上百億元，政府財政負擔吃重。

身是公司人資、也育有幼兒的王小姐說，必須有明確規範與指引，像是可以多久前提申請、能否以小時為請假單位、確保不影響工作績效等，講清楚才推得動，家長也比較敢請。

育有幼兒的張小姐說，小孩生病、保母臨時請假等狀況，說來就來，可以用「天」或「半天」為單位請假能讓父母更能臨機應變，但仍有很多現實難題，像是雇主態度不友善等，真正的幫助，是父母請假時不用擔心被冷凍、不會被貼標籤。