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80歲以上、70歲以上二期癌患免評聘外籍看護 7月底上路

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部擬開放八十歲以上長者免巴氏量表評估即可聘外籍看護，七月底上路。示意圖。記者季相儒／攝影
勞動部擬開放八十歲以上長者免巴氏量表評估即可聘外籍看護，七月底上路。示意圖。記者季相儒／攝影

立法院去年底修法開放八十歲以上長者，或七十歲至七十九歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估即可聘外籍看護。勞動部長洪申翰昨重申，預計七月底上路，將採重症、一般案件分流。勞動部官員表示，現行申請流程約三個月，新制上路後，預估輕症申請者將增加十萬人。

勞動部昨於立法院衛環委員會進行「營造友善職場育兒環境，落實照顧不離職政策規劃」專題報告。關於八十歲免評聘雇看護移工上路時程，洪申翰會前受訪說，目前陸續聽聞看護工有「棄重擇輕」的狀況，對重症家庭造成影響，勞動部希望能提出相關配套，降低對重症家庭的衝擊。他表示，目前正在進行跨部會協調，包括引進流程、人力、系統、法制作業，預計七月底上路。

勞動部勞動力發展署管理組長蘇裕國補充，將區分重症、一般案件，流程與時效會有差異性，現行申請流程約三個月，新制上路後，預估健康、亞健康的輕症申請者將增加十萬人，重症申請時間會維持三個月或縮短。

外界多次呼籲，應檢討擴大多元免評適用範圍，包括一定期間內曾有聘僱紀錄者、經醫療認定屬不可逆轉之特殊病症、或居住偏遠地區醫療評估資源不足等情形，也應一體適用多元免評。

對此，蘇裕國表示，此次也將擴大多元免評，擬新增三類對象，包括曾經醫療機構認定，且一年內曾聘外看或中階看護；曾經醫療機構評估有全日照顧需要，且開立符合全癱、需廿四小時使用呼吸器或維生設備、植物人相關證明；經醫療機構評估有全日照顧需要，且巴氏量表零分者，曾申請重新召募或曾聘僱外看，現申請聘僱中階。

蘇裕國解釋，這與八十歲免評無關，而是針對原本就符合資格的申請者，只要有嚴重病症證明，不必再跑一趟醫院做評估。

台灣失能者家庭暨看護雇主協會理事長張姮燕則反駁洪申翰說法，她強調，棄重擇輕的現象一直都有，跟八十歲免評政策一點關係都沒有。她認為可以分流，但必須有效率，不該讓有需求的家庭苦等，也建議減輕巴氏量表申請者的就業安定費，一般案件者擇維持二千元。

巴氏量表 外籍看護

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