「我也愛你，非常想你」 台哥大總經理林之晨撰序談失智父　　

擔任過衛生署長、台大、北榮、亞東等三家醫學中心院長，心臟外科名醫林芳郁罹患失智症五，愛妻、整形外科權威林靜芸出版「謝謝你留下來陪我」醫師，分享照護甘苦談。這對名醫夫妻兒子林之晨為台灣大哥大總經理，撰序文稿真情流露「是我見過最接近的完人．．．．爸比，我也愛你，我非常想你。」

林之晨於新書序文中，以「我的偶像，我的大玩偶」為題，文中提及，林芳郁不為人之的另一面，例如，為了省冷氣，夏天在家總是穿著破內褲走來走去。皮夾一用就是幾十年，當醫生賺了錢，卻也不買名車，一台豐田開了十幾年，到了無法維修才換掉。

林之晨指出，父親從醫學臨床轉至管理職（院長）後，為了把工作做好，每天抱著商管著作勤讀．．．．一遍一遍畫重點抄筆記，那時他正投入創業經營，父子常一起討論。原以為父親是門外漢，依樣畫葫蘆。「但很快的，父親對於管理的見解，就超過我，以及當時我見過的優秀經理人。」

此外，從小愛漫畫的林之晨也折服於父親繪畫天分，以為林芳郁只會畫心臟示意圖等嚴肅東西，沒想到，一次看到父親隨手筆畫的哪吒，才知神韻、畫工、完整度，都是職業等級。

為新書撰序，林之晨坦言，自己一生難以超越父親的貢獻與人格，並表達對自己對於父親的深厚情感。文中描述，父親對於家人的愛，雖個性內斂害羞，卻不吝嗇對家人表達他的愛，見面時，總會給一個大擁抱，在耳朵邊輕聲地說「爸比好愛你！」

序文最後寫著：「爸比，我也愛你，我非常想你，好希望你還在讀管理，可以跟你分享這幾年我看到的風景。」，展現對父親的無限思念與敬仰。

●《謝謝你留下來陪我》一書敘述林芳郁如何從終結台大紅包文化、催生緊急救護ＥＭＴ體系的三大醫學中心院長，變成了生病之後的他。而台灣第一位女外科醫師林靜芸，如何藉自身醫學背景提供專業建議、實戰照顧訣竅，希望失智症照顧者因此獲得勇氣與盼望。自六月二十二日起，於博客來、誠品、金石堂等各大實體與網路書店皆有販售。

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