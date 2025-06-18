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誤會印度人了？丹丹漢堡盜帳男簡體字發文 達成這條件就「歸還粉專」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
丹丹漢堡─橋頭店粉專疑遭盜用，追蹤者瞬間翻倍成長。圖／翻攝丹丹漢堡─橋頭店FB
丹丹漢堡─橋頭店粉專疑遭盜用，追蹤者瞬間翻倍成長。圖／翻攝丹丹漢堡─橋頭店FB

丹丹漢堡－橋頭店」的臉書粉絲專頁日前疑似遭一位印度男盜用後，由於瘋狂開直播跟發文，讓該分店一夕爆紅；不過稍早事件出現轉折，疑似該粉專盜用者發文，並用簡體字寫下「當這個頁面粉絲達到100萬時，我會把這頁面交還給餐館老闆」，留言一出又吸引許多網友留言，「請還給我印度小哥」、「我們是要印度老闆，不是中國老闆」！

這次「速食界南霸天」丹丹漢堡橋頭店臉書帳號被盜事件，引發社群上「現象級」的關注與討論，粉絲也快速累積，目前已經衝破2.4萬人，甚至引發其他餐飲店家小編的跟風效法。不過自從粉專遭盜用後，便發了許多來自中國大陸的短影音，甚至用字也是簡體字，先前就曾有網友質疑盜用者可能不是印度人，沒想到稍早粉專還真PO出一張疑似中國人的自拍照，並寫下「歸還粉專」的超狂條件。

而面對粉絲頁疑似被駭客入侵的情況，丹丹漢堡橋頭店也在日前發出最新聲明，表示已經向Meta申訴、警方備案處理中，並為該粉專頻繁發布與公司無關的直播及貼文，嚴重誤導大眾且造成不便，致上最高的歉意。

遭盜用的丹丹漢堡橋頭店粉專，稍早發出一張疑似中國男子的貼文，並寫下歸還帳號的條件。圖／翻攝丹丹漢堡─橋頭店FB
遭盜用的丹丹漢堡橋頭店粉專，稍早發出一張疑似中國男子的貼文，並寫下歸還帳號的條件。圖／翻攝丹丹漢堡─橋頭店FB

粉絲 印度 丹丹漢堡

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